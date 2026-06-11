Esto es lo que debes hacer para fortalecer tus uñas después de la manicura semipermanente
Es importante darle un descanso para que puedan recuperar su composición y fortaleza.
La manicura semipermanente es muy utilizada en la actualidad porque permite una mayor duración y los colores se mantienen hermosos. Sin embargo, esto puede debilitar tus uñas.
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Cuando te has realizado una manicura semipermanente es importa fortalecer tus uñas y lo principal es darles un descanso de esmaltes, hidratarlas con aceites nutritivos y usar tratamientos con queratina o biotina. No realices limados agresivos y se recomienda proteger tus manos con guantes al limpiar para que recuperen su resistencia y brillo.
¿Cómo fortalecer las uñas tras una semipermanente?
Claves para Fortalecer tus Uñas
Descanso de esmaltes: Es importante que dejes pasar al menos 12-16 semanas sin manicura semipermanente ni esmaltes, para que la lámina ungueal se recupere.
Hidratación profunda: Otro paso importante es el de aplicar aceites vegetales como almendra, jojoba o coco en uñas y cutículas para devolver elasticidad.
Tratamientos fortalecedores: si quieres tener uñas sanas y fuertes, debes endurecerlas con queratina, calcio o biotina para reparar la estructura de la uña.
Protección diaria: Al limpiar o fregar con productos químicos, utiliza guantes para evitar mayor debilitamiento.
Corte y limado suave: Por último, es importante mantener las uñas cortas y limarlas en una sola dirección para prevenir roturas.
Productos Recomendados
Aceite de almendras o jojoba: Hidratación natural para uñas y cutículas.
Endurecedores con queratina: Refuerzan la lámina ungueal.
Suplementos con biotina: Favorecen el crecimiento fuerte y saludable.
Cremas con pantenol o glicerina: Aportan confort y elasticidad.
Errores para no cometer
- Retiradas caseras: esta es una práctica muy común, pero pueden dañar la uña al levantar capas.
- Pulidos excesivos: Si la uña está fina o estriada, pulirla empeora el problema.
- Uso continuo de semipermanente
Ten en cuenta todos estos consejos para poder recuperar la salud y fortalezas de tus uñas. El descanso es fundamental para que no estés expuestas a los productos.