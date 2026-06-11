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Esto es lo que debes hacer para fortalecer tus uñas después de la manicura semipermanente

Es importante darle un descanso para que puedan recuperar su composición y fortaleza.

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Tus uñas estarán más fuertes.|Canva

Escrito por: Agustina Morán | Marktube

La manicura semipermanente es muy utilizada en la actualidad porque permite una mayor duración y los colores se mantienen hermosos. Sin embargo, esto puede debilitar tus uñas.

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Cuando te has realizado una manicura semipermanente es importa fortalecer tus uñas y lo principal es darles un descanso de esmaltes, hidratarlas con aceites nutritivos y usar tratamientos con queratina o biotina. No realices limados agresivos y se recomienda proteger tus manos con guantes al limpiar para que recuperen su resistencia y brillo.

¿Cómo fortalecer las uñas tras una semipermanente?

Claves para Fortalecer tus Uñas

Descanso de esmaltes: Es importante que dejes pasar al menos 12-16 semanas sin manicura semipermanente ni esmaltes, para que la lámina ungueal se recupere.

Hidratación profunda: Otro paso importante es el de aplicar aceites vegetales como almendra, jojoba o coco en uñas y cutículas para devolver elasticidad.

Tratamientos fortalecedores: si quieres tener uñas sanas y fuertes, debes endurecerlas con queratina, calcio o biotina para reparar la estructura de la uña.

Cuidar las uñas es una parte fundamental de la salud de las manos
uñas|Anna Sitnik/Getty Images

Protección diaria: Al limpiar o fregar con productos químicos, utiliza guantes para evitar mayor debilitamiento.

Corte y limado suave: Por último, es importante mantener las uñas cortas y limarlas en una sola dirección para prevenir roturas.

Productos Recomendados

Aceite de almendras o jojoba: Hidratación natural para uñas y cutículas.

Endurecedores con queratina: Refuerzan la lámina ungueal.

Suplementos con biotina: Favorecen el crecimiento fuerte y saludable.

Cremas con pantenol o glicerina: Aportan confort y elasticidad.

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Errores para no cometer

  • Retiradas caseras: esta es una práctica muy común, pero pueden dañar la uña al levantar capas.
  • Pulidos excesivos: Si la uña está fina o estriada, pulirla empeora el problema.
  • Uso continuo de semipermanente

Ten en cuenta todos estos consejos para poder recuperar la salud y fortalezas de tus uñas. El descanso es fundamental para que no estés expuestas a los productos.

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