Esto es lo que debes hacer para fortalecer tus uñas después de la manicura semipermanente

La manicura semipermanente es muy utilizada en la actualidad porque permite una mayor duración y los colores se mantienen hermosos. Sin embargo, esto puede debilitar tus uñas.

Exclusiva: Christian Nodal NO puede usar el nombre “El Forajido"; estas son las razones

Cuando te has realizado una manicura semipermanente es importa fortalecer tus uñas y lo principal es darles un descanso de esmaltes, hidratarlas con aceites nutritivos y usar tratamientos con queratina o biotina. No realices limados agresivos y se recomienda proteger tus manos con guantes al limpiar para que recuperen su resistencia y brillo.

¿Cómo fortalecer las uñas tras una semipermanente?

Claves para Fortalecer tus Uñas

Descanso de esmaltes: Es importante que dejes pasar al menos 12-16 semanas sin manicura semipermanente ni esmaltes, para que la lámina ungueal se recupere.

Hidratación profunda: Otro paso importante es el de aplicar aceites vegetales como almendra, jojoba o coco en uñas y cutículas para devolver elasticidad.

Tratamientos fortalecedores: si quieres tener uñas sanas y fuertes, debes endurecerlas con queratina, calcio o biotina para reparar la estructura de la uña.

uñas|Anna Sitnik/Getty Images

Protección diaria: Al limpiar o fregar con productos químicos, utiliza guantes para evitar mayor debilitamiento.

Corte y limado suave: Por último, es importante mantener las uñas cortas y limarlas en una sola dirección para prevenir roturas.

Productos Recomendados

Aceite de almendras o jojoba: Hidratación natural para uñas y cutículas.

Endurecedores con queratina: Refuerzan la lámina ungueal.

Suplementos con biotina: Favorecen el crecimiento fuerte y saludable.

Cremas con pantenol o glicerina: Aportan confort y elasticidad.

Errores para no cometer

Retiradas caseras: esta es una práctica muy común, pero pueden dañar la uña al levantar capas.

Pulidos excesivos: Si la uña está fina o estriada, pulirla empeora el problema.

Uso continuo de semipermanente



Ten en cuenta todos estos consejos para poder recuperar la salud y fortalezas de tus uñas. El descanso es fundamental para que no estés expuestas a los productos.