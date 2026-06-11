Ideas DIY: reutiliza tus paraguas rotos con estas 3 ideas de reciclaje

El paraguas es un elemento muy utilizado para protegerse de la lluvia, pero también sirve para cubrirse del sol. Cuando estos dejan de funcionar terminan en la basura, sin embargo estos tienen más usos que debes conocer.

Su material es muy noble ya que la tela es impermeable y los demás materiales son resistentes por lo que pueden tener una segunda vida gracias al reciclaje creativo. Las tendencias DIY nos bridan grandes ideas para volver a reutilizarlos.

¿Cómo reciclar los paraguas?

Los paraguas rotos son grandes ideas para poder buscar alternativas sustentables y económicas. Debes aprovechar la tela impermeable, las varillas metálicas y sus mangos resistentes.

Crear bolsas reutilizables impermeables

Una de las primeras ideas es aprovechar la tela del paraguas para confeccionar bolsas reutilizables. Cabe destacar que este material tiene la capacidad de resistir la humedad y soportar el uso frecuente, por lo que resulta ideal para fabricar bolsas destinadas a compras, viajes o actividades al aire libre.

Fabricar soportes para plantas y jardinería

Otra opción consiste en utilizar las varillas metálicas que pueden ser útiles para el jardín. Quienes conocen sobre el tema utilizan este elemento como tutores para sostener plantas trepadoras o especies que necesitan apoyo durante su crecimiento.

Por otra parte, puedes utilizar la tela impermeable con el objetivo de mejorar el drenaje de las macetas, así se evita que la tierra salga por los orificios inferiores mientras se mantiene una correcta circulación del agua.

Convertir los mangos en percheros decorativos

Por último, puedes usar los mangos como percheros ya que son firmes y decorativos. La curva que posee permite colgar bolsos, abrigos, sombreros o accesorios sin necesidad de realizar grandes modificaciones.