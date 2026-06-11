Labubus de crochet: 5 ideas para tejer muñecos como los de inauguración del Mundial 2026, pero en versión amigurumi

En la inauguración de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, los labubu hicieron una gran aparición que los colocó en el ojo del público una vez más, luego de que el año pasado se encontraran por todos lados (desde muñecos hasta llaveros y disfraces). Si te hizo feliz volver a ver a estos "monstruos" peludos y quieres que vuelvan a estar de moda, te compartimos algunas ideas para tejer tu propio labubu de crochet.

En la actualidad, los amigurumis representan el pasatiempo de muchísimas personas a nivel global. Se trata de muñecos tejidos con la técnica del ganchillo o crochet y esta tradición proviene de Japón. Existen muchos tutoriales en línea para principiantes y patrones para hacer tus propias figuras; las que a continuación te compartiremos son ideas que exigen al menos un poco de experiencia tejiendo figuras.

Ideas para hacer labubu de crochet

1. En versión mini

Comenzamos nuestro listado con un par de muñecos labubu de 11 centímetros a crochet, ambas figuras están sentadas y se pueden hacer con diferentes expresiones y colores.

Recordemos que fue a finales de 2024 y gran parte de 2025 que los labubu vivieron su mayor auge a nivel mundial. Estos muñecos provienen de China y son creación de un diseñador hongkonés de nombre Kasing Lung.

2. El más tierno

Nos fascinó esta opción por tratarse de un adorable peluche que podría convertirse en un gran regalo de cumpleaños con sello personal. Esta creadora de contenido tiene un tutorial con patrón completo.

3. Patrón específico

Aquí tenemos un patrón gratuito con instrucciones específicas para hacer tus labubu de crochet, en el color que tú prefieras.

4. Labubu de crochet para llaveros

En este tutorial puedes descubrir cómo hacer un labubu miniatura que perfectamente puede fungir como un lindo llavero. Aquí no es el cuerpo completo, sino solo la cabecita del amigurumi.

5. Gorra para tus amigurumis

#crochetpattern #howtocrochet #labubulove ♬ カフェでボサノバを聴く休日 - ya-su @allaboutami Replying to @Tina Marie Tovar This little no-sew ribbed beanie works up quickly! It’s a great stash-buster since it doesn’t use too much yarn 😍 Send this to your Labubu-loving friends 🩷 You can watch the full detailed video on my YouTube channel and the free written pattern can be found on my blog 🧶 #labububeanie

Ya sea que planees crear tus propios muñecos labubu o tengas uno desde hace tiempo, así es como puedes elaborar una gorrita de crochet para cambiarle de look regularmente.

