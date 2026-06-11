Los colores que hacen que tu hogar no luzca elegante

Cuando buscamos cambiar la apariencia de nuestro hogar, lo primero que pensamos es en pintar las paredes, ya que con el uso de nuevos colores podemos darle una apariencia rejuvenecida a las habitaciones sin la necesidad de hacer grandes esfuerzos o gastos.

Pero hay que tener cuidado, ya que hay tonalidades que pueden afectar notablemente, haciendo que nuestra vivienda no luzca elegante. Para que eso no te ocurra, te daremos las opciones que debes evitar.

¿Qué colores debes evitar?

La cuenta de friasbeto explica que debemos tener cuidado al momento de escoger colores para pintar nuestro hogar; esto se debe a que puedes hacer que no luzca elegante o abarata los espacios. Recomienda evitar lo siguiente:

Verdes saturados o excesivamente brillantes; mejor opta por alternativas más neutras o profundos

Blanco puro en un inicio se ve espectacular, pero a los pocos días rápidamente se ve sucio, perjudicando el aspecto de nuestras habitaciones. Cámbialo por un blanco grisáceo.

Colores primarios no lucen elegantes; en su lugar, cámbialos por alternativas más oscuras o variantes.

en su lugar, cámbialos por alternativas más oscuras o variantes. Negro liso puede ser una gran opción, pero hay que saber cómo aplicarlo para que no sea excesivo; en su lugar, opta por un negro apagado o ligeramente grisáceo.

¿Qué colores se ven más elegantes?

Si no quieres tener problemas o dificultades en su aplicación, se recomienda usar tonos neutros, ya que son tonalidades atemporales que podemos aplicar en nuestras habitaciones, además de lograr obtener espacios acogedores en tu hogar.

Se recomienda el uso de colores como el greige, arena, crema, blanco roto, blanco marfil, verde oliva profundo, grises oscuros y azules oscuros. Para que tus espacios mantengan la sofisticación, se recomienda usar de 2 a 3 opciones, ya que el cambio de muchas tonalidades en todas las habitaciones puede generar mucho ruido visual. Considera las opciones que te dimos para que las puedas usar al momento de renovar los espacios; así evitarás pasar horas tomando una decisión sobre el tono.