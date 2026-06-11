5 consejos para que tu maquillaje dure más tiempo

Con las altas temperaturas se duda más por lo que el maquillaje es el primer afectado. Es por esto que es importante elegir los productos correctos, pero también los pasos a previos para que este dure más.

Caminos de la Vida | Programa 11 Junio 2026

Aquí te vamos a dejar la técnica correcta para que puedas tener un maquillaje más duradero y no se te salga con el sudor del rostro. Toma nota y no te pierdas ningún paso.

¿Cómo hacer que el maquillaje dure más?

Empieza con una hidratación ligera

No debes dejar de colocar crema hidratante porque tu piel necesita la hidratación. Una piel deshidratada tiende a producir más grasa para compensar la falta de agua. Lo que debes hacer es elegir fórmulas ligeras, de rápida absorción y preferentemente en textura gel. Esto permite mantener el equilibrio de la piel sin añadir peso innecesario antes del maquillaje.

Menos producto suele funcionar mejor

El segundo paso es no colocar capas gruesas. Es importante que utilices una cobertura ligera y construir únicamente en las zonas que lo necesiten. Las bases fluidas, los tintes faciales y los correctores estratégicamente colocados suelen ofrecer una apariencia más fresca cuando las temperaturas son elevadas.

El primer adecuado sí hace diferencia

Este producto debe ser bien elegido ya que hay fórmulas que ayudan a controlar el brillo, mientras que otras están diseñadas para suavizar la textura o prolongar la duración del maquillaje. En esta temporada ayudan las versiones matificantes o equilibrantes para crear una superficie más uniforme, especialmente en la zona T, donde suelen concentrarse el sudor y la producción de grasa.

Elige productos en capas finas

Los productos colocados en capas finas se integran mejor a la piel. Esto debe hacerse sobre todo con los rubores, bronceadores y productos de cobertura. Si la capa es

demasiado gruesa, resulta más fácil que aparezcan marcas, acumulaciones o separación del producto a lo largo del día.

Los productos en crema necesitan fijación

Por último, si utilizas productos en crema como rubores o bronzers, es importante realizarles una ligera fijación. Una pequeña cantidad de producto en polvo aplicada sobre las áreas clave ayuda a prolongar la duración sin perder frescura.