Cómo lograr un delineado que afine el rostro si tienes facciones cuadradas

Lograr un delineado que afine el rostro cuando tienes facciones cuadradas es posible. Solo tienes que apostar por líneas suaves y ligeramente elevadas y difuminadas que rompan la rigidez de los ángulos marcados. La clave está en evitar trazos duros o demasiado rectos. De esta manera, se puede crear un efecto lifting que estiliza visualmente el rostro.

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Los rostros cuadradas se caracterizan por mandíbulas definidas y proporciones similares entre frente y pómulos. Por eso el maquillaje juega un rol fundamental para equilibrar estas líneas. "El delineado correcto puede cambiar completamente la percepción del rostro, aportando armonía y suavidad", explica la maquilladora profesional Lisa Eldridge, referente internacional en técnicas de maquillaje.

¿Cómo hacer un delineado para rostro cuadrado?: 5 técnicas que estilizan y suavizan facciones

Según el maquillador Mario Dedivanovic, artista de celebridades, los delineados que elevan la mirada tienen un efecto lifting inmediato, ideal para equilibrar rostros con ángulos marcados. Para conseguir un efecto afinador, los expertos en maquillaje recomiendan aplicar estas técnicas clave:



Opta por un delineado ascendente (tipo “cat eye”) : elevar ligeramente la línea hacia la sien ayuda a alargar visualmente el rostro y suavizar la mandíbula.

: elevar ligeramente la línea hacia la sien ayuda a alargar visualmente el rostro y suavizar la mandíbula. Evita líneas gruesas y rectas : los trazos muy marcados endurecen más las facciones. Es mejor un delineado fino que se engrose sutilmente al final.

: los trazos muy marcados endurecen más las facciones. Es mejor un delineado fino que se engrose sutilmente al final. Difumina los bordes: un acabado ligeramente ahumado genera un efecto más suave y natural. Puedes ayudarte con un pincel pequeño o sombra.

un acabado ligeramente ahumado genera un efecto más suave y natural. Puedes ayudarte con un pincel pequeño o sombra. Alarga el extremo externo : extender el delineado más allá del ojo crea una ilusión de rostro más estilizado.

: extender el delineado más allá del ojo crea una ilusión de rostro más estilizado. No cierres completamente el ojo: delinear solo la parte superior evita acortar visualmente la mirada.

¿Cuáles son los errores comunes al delinear ojos en rostros cuadrados y cómo evitarlos?

Aunque el delineado puede ser un gran aliado, hay ciertos errores que pueden acentuar las facciones en lugar de suavizarlas:



Delineado demasiado grueso en todo el ojo : endurece la expresión

: endurece la expresión Líneas rectas sin elevación : refuerzan la forma cuadrada del rostro

: refuerzan la forma cuadrada del rostro Exceso de producto en el lagrima l: acorta la mirada

l: acorta la mirada No difuminar: genera un efecto rígido y poco favorecedor

La maquilladora y educadora Bobbi Brown sostiene que el secreto de un buen maquillaje está en realzar, no en marcar en exceso. Menos estructura y más movimiento es la clave para suavizar. Dominar el delineado adecuado no solo resalta los ojos, sino que también puede transformar visualmente la estructura del rostro. Con pequeños ajustes en la técnica, es posible lograr un efecto más favorecedor en cuestión de minutos.