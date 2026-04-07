3 colores de maquillaje que quitan años de encima y aportan frescura

Estos primeros meses del 2026 siguen revolucionando al mundo de la belleza. Es que las tendencias no solo se están mostrando en torno a la ropa y los cortes de cabello, sino que la manicura y el maquillaje sorprenden con sus colores, diseños y técnicas.

Noticias Aguascalientes del 6 de abril 2026

En torno al maquillaje, se trata de una de las herramientas que parece nunca perderá vigencia y que lograr alcanzar diferentes objetivos. Es por este motivo que se están utilizando diferentes aplicaciones de Inteligencia Artificial (IA) para conocer en detalle lo que se está usando y se usará, y en esta oportunidad los colores que quitan año toman el protagonismo.

La importancia de los colores

Gemini es una de estas aplicaciones que responde, entre muchos otros temas, sobre el maquillaje y sus particularidades. En esta oportunidad, precisa que el uso del color en el maquillaje es fundamental no solo por una cuestión estética, sino por su capacidad para armonizar con el tono de piel y resaltar las facciones naturales mediante la colorimetría.

“Los colores desempeñan un papel crucial en la psicología y la expresión personal, ya que tienen el poder de comunicar estados de ánimo y proyectar una imagen específica”, añade la IA. Gemini pone de relieve que el maquillaje se transforma en una forma de lenguaje no verbal que permite adaptar el mensaje personal según el contexto social o la intención del día.

¿Qué colores quitan años de encima?

La IA de Google añade que la teoría del color permite utilizar tonos complementarios para neutralizar manchas o rojeces, convirtiendo al color en una herramienta técnica de corrección visual. Por lo tanto, “para lograr un efecto rejuvenecedor y aportar luz al rostro, la clave está en alejarse de los tonos demasiado oscuros o mates, que tienden a marcar las líneas de expresión”, sentencia Gemini y revela los tres colores infalibles que aportan frescura de inmediato:

Rosa melocotón: Este tono es el equilibrio perfecto entre el rosa y el naranja. A diferencia de los rosas muy fríos (que pueden verse artificiales) o los rojos intensos, el melocotón imita el rubor natural de una piel sana y descansada.



Dónde usarlo: En las mejillas (blush) y como una sombra de ojos muy difuminada.

Efecto: Cancela los tonos grisáceos de la piel y da una apariencia de "buena cara" instantánea.

Champagne o beige satinado: Los iluminadores en tonos champagne —especialmente en texturas cremosas— son aliados del antienvejecimiento. El brillo sutil atrae la luz a los puntos altos del rostro, creando un efecto de volumen y jugosidad.



Dónde usarlo: En el lagrimal, el arco de la ceja y la parte superior de los pómulos.

Efecto: "Abre" la mirada y disimula el cansancio sin la dureza de un blanco puro o un glitter excesivo.

Nude rosado o "labio mordido": Los labiales oscuros o muy mates suelen afinar los labios y endurecer las facciones. Un tono nude con subtono rosado o un bálsamo con color devuelve la definición al labio de forma natural.

