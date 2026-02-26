El delineado adecuado para un look elegante y discreto para ir a la oficina

“En pleno 2026, la industria del maquillaje ya no se trata solo de ‘color’, sino de una fusión fascinante entre tecnología, salud y sostenibilidad, precisa Gemini, Inteligencia Artificial (IA) desarrollada por Google.

Esta herramienta remarca que “lo que antes era un lujo superfluo se ha transformado en una herramienta de bienestar personal con beneficios tangibles”. Es por eso que el maquillaje tiene tanta preponderancia y, si de delineado de ojos se habla, la IA tienen mucho para ofrecer al explicar ciertos diseños y estilos.

Delineado de ojos para el día a día

La IA manifiesta que “el delineado de ojos es mucho más que un simple paso en la rutina de maquillaje; es una herramienta de diseño facial que puede cambiar por completo cómo proyectas tu mirada”.

Es por eso que Gemini pone de relieve que “para el día a día, donde solemos buscar un equilibrio entre vernos arregladas y no invertir demasiado tiempo, el delineado ofrece ventajas estratégicas”.

¿Cómo lograr un look discreto y elegante?

Teniendo en cuenta los beneficios que un buen delineado puede ofrecer, Gemini fue consultada sobre cuál es el adecuado para conseguir un look elegante y discreto para ir a la oficina. “Lograr ese objetivo se basa en una regla de oro: definir la mirada sin que el maquillaje sea el protagonista”, comunica.

Esta Inteligencia Artificial indica que “el objetivo es lucir despierta, profesional y pulida” y es por eso que ofrece las mejores opciones y técnicas de delineado para lograrlo:

El "Tightlining" (Delineado Invisible): Es la técnica más discreta y efectiva. Consiste en delinear la línea de agua superior, justo entre las raíces de las pestañas.



Efecto: Hace que tus pestañas se vean más densas y el ojo más definido sin que se note que llevas delineador.

Tip: Usa un lápiz de larga duración (waterproof) para evitar que se transfiera a la parte inferior.

El Delineado Difuminado (Smudged Liner): En lugar de una línea líquida afilada, utiliza una sombra café oscuro o un lápiz cremoso y difumínalo con una brocha pequeña.



Efecto: Aporta suavidad a la mirada y es mucho más perdonador si no tienes buen pulso.

Color ideal: Café chocolate o gris topo (taupe) en lugar de negro intenso para un acabado más natural.

El "Kitten Flick" (Mini-cat eye): Es la versión minimalista del cat eye. Es una línea muy fina que nace a la mitad del ojo y termina en una colita diminuta que apenas sobresale.

