El delineado adecuado para iluminar la mirada y disimular ojeras

El maquillaje es una de las herramientas más utilizadas por quienes buscan lucir espléndidos. Productos, técnicas, trucos y diseños se unen para ofrecer grandes resultados para distintas ocasiones.

En este punto, el delineado de ojos toma un rol muy importante y puede ayudar a crear diferentes efectos en el rostro y, principalmente, en la mirada. Gracias a la Inteligencia Artificial (IA), lograr el delineado adecuado para ciertas necesidades, como iluminar la mirada y disimular ojeras, es más fácil de conseguir.

¿Qué beneficios tiene delinearse los ojos?

A través de Gemini podemos saber que delinearse los ojos “es mucho más que una cuestión de vanidad; es una herramienta de diseño para tu rostro”. La IA precisa que “dependiendo de la técnica y el color que uses, puedes transformar completamente tu expresión”.

Entre los beneficios que ofrece el delineado de ojos, Gemini señala el enmarcado de la mirada, la creación del efecto que hace ver más espesas las pestañas, la modificación de la forma de los ojos, la corrección de la simetría entre estos y la posibilidad de conseguir una expresión de estilo personal.

¿Cómo iluminar la mirada y disimular ojeras?

En esta oportunidad, Gemini afirma que “lograr una mirada iluminada y fresca no se trata solo de aplicar corrector, sino de usar el delineado de forma estratégica para ‘abrir’ el ojo y desviar la atención de las sombras oscuras”.

La Inteligencia Artificial ofrece los mejores trucos de técnica y color para lograrlo:

El "Tightlining" o delineado invisible: Esta es la técnica reina para iluminar sin recargar. Consiste en delinear la línea de agua superior (por debajo de las pestañas de arriba) con un lápiz negro o café oscuro de larga duración.



El efecto: Hace que tus pestañas se vean más densas y define el ojo sin crear una línea pesada en el párpado que pueda endurecer las facciones o resaltar el cansancio.

El color es clave - adiós al negro puro: Si tienes ojeras muy marcadas, el negro intenso en el párpado inferior puede acentuarlas por un efecto de sombra. Prueba estas alternativas:



Marrón chocolate o Bronce: Dan definición pero con una calidez que suaviza la mirada.

Azul marino o Borgoña: El azul ayuda a que el blanco del ojo se vea más brillante (neutraliza el tono amarillento del cansancio), y el borgoña resalta el verde o miel de los ojos.

La línea de agua inferior - El truco de luz: Para "borrar" el cansancio de inmediato, olvida el delineador negro en la parte de abajo.



Color Crema o Nude: Delinear la línea de agua inferior con un tono piel abre el ojo y elimina la rojez.

Evita el Blanco puro: A menos que busques un look editorial, el blanco suele verse muy artificial. El beige es mucho más natural y efectivo para disimular la fatiga.

El "cat eye" ascendente: Un delineado con una "colita" hacia arriba ayuda a levantar el ojo (efecto lifting).

