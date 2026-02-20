El delineado adecuado para corregir la distancia entre los ojos

El maquillaje sigue dando muestras de su importancia a la hora de mejorar nuestra apariencia, realizar algunas correcciones en el rostro o darle mayor preponderancia a la mirada. Esto es parte del motivo por el que este rubro no deja de crecer y las tendencias siguen mutando.

En este marco, la Inteligencia Artificial (IA) se ha convertido en una verdadera aliada a la hora de estar frente al espejo. Aplicaciones como Gemini y ChatGPT están siendo consultadas sobre todo lo relacionado al maquillaje y es por eso que, en esta oportunidad, ofrece el paso a paso del delineado adecuado para corregir la distancia entre los ojos.

La importancia del delineado de los ojos

“El mundo del delineado es tan amplio porque, básicamente, es la herramienta de arquitectura más potente del maquillaje”, sentencia Gemini. La IA desarrollada por Google explica que “no se trata solo de ‘pintar una raya’, sino de modificar la expresión y la estructura visual del rostro”.

Gemini hace referencia a que existen muchas variantes cuando del delineado de ojos se habla y lo explica en relación a la morfología de los ojos, el objetivo que se persigue con el maquillaje y la innovación en herramientas y texturas.

¿Cómo corregir la distancia entre los ojos?

La IA hace referencia también a la corrección óptica ya que “a veces el delineado es pura física. Por ejemplo, si tienes los ojos muy separados, delinear el lagrimal ayuda a dar la ilusión de que están más juntos. Si están muy juntos, te enfocas solo en la esquina exterior para ‘abrirlos’”.

Al respecto, la Inteligencia Artificial remarca que “dependiendo de cómo apliques el color, puedes hacer que tus ojos parezcan más juntos o más separados”. Gemini ofrece una guía para ambos casos, porque el “adecuado" depende totalmente de tu estructura facial:

Ojos separados: Si la distancia entre tus ojos es mayor al ancho de un ojo, el objetivo es añadir peso visual en el lagrimal.



El truco clave: Prolonga el delineado un poco hacia el lagrimal (estilo inner corner eyeliner o "pico de pato").

Delineado completo: Traza una línea desde el inicio del ojo (lagrimal) hasta el final. No dejes el inicio vacío.

Grosor constante: Mantén un grosor similar en todo el párpado.

Evita colas largas: Si haces un cat-eye muy largo hacia afuera, enfatizarás la separación. Mantén la "colita" corta y ascendente.

Ojos juntos: Si la distancia es menor al ancho de un ojo, el objetivo es llevar toda la atención hacia las sienes.

