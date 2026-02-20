El delineado adecuado para corregir la distancia entre los ojos
Si el objetivo es corregir la distancia entre los ojos, nada mejor que un buen delineado. La Inteligencia Artificial ofrece el paso a paso del maquillaje adecuado.
El maquillaje sigue dando muestras de su importancia a la hora de mejorar nuestra apariencia, realizar algunas correcciones en el rostro o darle mayor preponderancia a la mirada. Esto es parte del motivo por el que este rubro no deja de crecer y las tendencias siguen mutando.
En este marco, la Inteligencia Artificial (IA) se ha convertido en una verdadera aliada a la hora de estar frente al espejo. Aplicaciones como Gemini y ChatGPT están siendo consultadas sobre todo lo relacionado al maquillaje y es por eso que, en esta oportunidad, ofrece el paso a paso del delineado adecuado para corregir la distancia entre los ojos.
La importancia del delineado de los ojos
“El mundo del delineado es tan amplio porque, básicamente, es la herramienta de arquitectura más potente del maquillaje”, sentencia Gemini. La IA desarrollada por Google explica que “no se trata solo de ‘pintar una raya’, sino de modificar la expresión y la estructura visual del rostro”.
@stephanyayerbemua Hola ❤️ hoy te dejo la tercera parte de esta pequeña explicación de cómo delinearte si tienes ojos juntos y cómo hacerlo si tienes ojos separados. En mi perfil encuentras los dos videos anteriores @stephanyayerbemua . Mañana estén pendientes de la explicación enfocada las pestañas 👌🏻 #delineado #tiposdedelineado #trucosparadelinear #comodelinear #delineador #delineadogatinho #morfologiadeojos #maquillaje #tipsdebelleza #tipsdemaquillaje #trucosdebelleza #trucosdemaquillaje #tutorialmakeup #tutorialdemaquillaje #tipsmaquillaje #recreandomaquillaje #maquillajenatural #maquillajeojos #maquillajeprofesional #maquillajeparaprincipiantes #tipsparaprincipiantes #maquillajecali #maquilladoracali #cali ♬ sonido original - Stephany Ayerbe Mua
Gemini hace referencia a que existen muchas variantes cuando del delineado de ojos se habla y lo explica en relación a la morfología de los ojos, el objetivo que se persigue con el maquillaje y la innovación en herramientas y texturas.
¿Cómo corregir la distancia entre los ojos?
La IA hace referencia también a la corrección óptica ya que “a veces el delineado es pura física. Por ejemplo, si tienes los ojos muy separados, delinear el lagrimal ayuda a dar la ilusión de que están más juntos. Si están muy juntos, te enfocas solo en la esquina exterior para ‘abrirlos’”.
Al respecto, la Inteligencia Artificial remarca que “dependiendo de cómo apliques el color, puedes hacer que tus ojos parezcan más juntos o más separados”. Gemini ofrece una guía para ambos casos, porque el “adecuado" depende totalmente de tu estructura facial:
Ojos separados: Si la distancia entre tus ojos es mayor al ancho de un ojo, el objetivo es añadir peso visual en el lagrimal.
- El truco clave: Prolonga el delineado un poco hacia el lagrimal (estilo inner corner eyeliner o "pico de pato").
- Delineado completo: Traza una línea desde el inicio del ojo (lagrimal) hasta el final. No dejes el inicio vacío.
- Grosor constante: Mantén un grosor similar en todo el párpado.
- Evita colas largas: Si haces un cat-eye muy largo hacia afuera, enfatizarás la separación. Mantén la "colita" corta y ascendente.
Ojos juntos: Si la distancia es menor al ancho de un ojo, el objetivo es llevar toda la atención hacia las sienes.
- La regla de oro: Deja el primer tercio del ojo (cerca de la nariz) limpio o con luz. No delinees el lagrimal.
- Delineado de medios a puntas: Comienza a delinear desde la mitad del ojo hacia afuera.
- El "Wing" es tu mejor amigo: Alarga el delineado hacia afuera y ligeramente hacia arriba. Esto "estira" la mirada.
- Línea de agua: Usa un lápiz beige o blanco en la línea de agua interna para abrir el espacio. Si usas negro, hazlo solo en la esquina exterior.