5 delineados para usar en ojos juntos

Ningún maquillaje es similar; cada uno se adapta a las características de nuestro rostro. Esto nos permite poder adaptarlo a nosotros y obtener un resultado más armonioso. Al tener los ojos juntos, debemos aplicar de cierta manera los cosméticos para darle un efecto de separación entre ellos.

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Es así que te vamos a detallar qué delineados debes usar en tu mirada para lograr ese efecto; los consejos son muy sencillos. Entonces toma nota de todo lo que te vamos a explicar a continuación.

¿Cómo se maquillan los ojos juntos?

Hay ciertas personas que tienen los ojos juntos o más cercanos entre sí; para ellas es importante encontrar maquillajes que nos ayuden a dar la ilusión de mayor separación. Por lo que consultamos con Gemini, para conocer los 5 delineados que deben usar:

‘Cat eye’ clásico : Nos ayuda a alargar la mirada; para ello hay que hacer el delineado delgado, y debe empezar desde la mitad del párpado, haciendo una línea muy delgada que se engrosa suavemente.

: Nos ayuda a alargar la mirada; para ello hay que hacer el delineado delgado, y debe empezar desde la mitad del párpado, haciendo una línea muy delgada que se engrosa suavemente. “Flick” : Hay que hacer todo el delineado por el párpado, para finalmente en la parte externa hacer un triángulo pequeño sin conectarlo completamente con la mirada.

: Hay que hacer todo el delineado por el párpado, para finalmente en la parte externa hacer un triángulo pequeño sin conectarlo completamente con la mirada. “Abanico” : En una tercera parte del párpado hacemos una línea apenas perceptible; conforme nos alejamos del lagrimal, la engrosamos. Al final, la punta la hacemos ligeramente redonda y más gruesa.

: En una tercera parte del párpado hacemos una línea apenas perceptible; conforme nos alejamos del lagrimal, la engrosamos. Al final, la punta la hacemos ligeramente redonda y más gruesa. Ahumado : Con unos delineadores cremosos haremos el delineado por todo el párpado superior; antes de que se seque, vamos a pasarle una brocha para difuminar el trazo de la punta.

: Con unos delineadores cremosos haremos el delineado por todo el párpado superior; antes de que se seque, vamos a pasarle una brocha para difuminar el trazo de la punta. Doble Cola: Consiste en hacer un delineado largo por el párpado superior, para después hacer una línea en el párpado inferior (no debe ocupar todo el ojo) para que la punta externa quede en paralelo con el delineado de arriba.

¿Qué delineador debo usar?

Para los delineados que te explicamos para usar en ojos juntos, hay muchas opciones de cosméticos, pero todo dependerá del acabado que quieras y la experiencia que tengas al hacer el maquillaje.

Si apenas empezaste a realizarte el delineado o tienes un mal pulso al hacer trazos finos, te recomendamos optar por el plumón; lograrás obtener un mejor acabado al tener mayor control de las líneas. Si ya tienes experiencia, puedes optar por sus presentaciones líquidas.