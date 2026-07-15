Si tienes una puerta vieja, aquí 8 ideas para renovar tu casa sin gastar mucho

Las puertas viejas suelen terminar arrumbadas en una bodega o directamente en la basura, pero en realidad son una excelente materia prima para renovar la decoración del hogar. Gracias a su resistencia y tamaño, pueden convertirse en muebles funcionales, piezas decorativas o incluso seguir cumpliendo su función con una apariencia completamente distinta.

Si tienes una puerta vieja de madera, estas ideas te ayudarán a darle una nueva oportunidad mientras ahorras dinero y aprovechas al máximo un material que todavía tiene mucho que ofrecer.

Estas ideas para renovar tu puerta vieja son las mejores para darle un nuevo estilo a tu hogar

No hace falta ser un experto en carpintería para transformar una puerta vieja. Con pintura, algunos accesorios y herramientas básicas podrás conseguir resultados sorprendentes que harán que tu casa luzca completamente renovada.

