Así debes desinfectar la espinaca para evitar infecciones del estómago

La espinaca es un alimento rico en nutrientes y muy utilizado en ensaladas, batidos y diferentes preparaciones, pero al consumirse fresca puede estar expuesta a tierra, residuos y microorganismos. Por esta razón, es importante realizar una correcta limpieza antes de llevarla a la mesa para reducir posibles riesgos en la salud.

Noticias Hidalgo del 14 de julio 2026

Desinfectar las hojas de manera adecuada ayuda a conservar mejor sus propiedades y a disminuir la presencia de bacterias que podrían provocar malestares digestivos. Con algunos pasos sencillos es posible preparar la espinaca de forma más segura y mantener su frescura por más tiempo.

¿Cómo desinfectar la espinaca para evitar infecciones del estómago?

La espinaca es una verdura de hoja verde con múltiples beneficios para la alimentación, ya que aporta vitaminas, minerales y fibra. Sin embargo, al estar en contacto con la tierra durante su cultivo, puede contener restos de suciedad, residuos o microorganismos que podrían afectar la salud si no se realiza una limpieza adecuada antes de consumirla.

Para desinfectar la espinaca correctamente, el primer paso es seleccionar las hojas en buen estado y retirar aquellas que estén marchitas o dañadas. Después, es necesario enjuagarlas una por una con abundante agua potable para eliminar restos visibles de la tierra y otras impurezas acumuladas en la superficie.

Una vez lavadas, las hojas pueden colocarse en un recipiente limpio con agua y utilizar un desinfectante especial para verduras, siguiendo las indicaciones del producto para garantizar su efectividad. es importante evitar el uso de productos que no sean aptos para alimentos, ya que podrían representar un riesgo para la salud.

Finalmente, se recomienda escurrir bien la espinaca y secarla antes de almacenarla o consumirla. Mantener una correcta higiene de las verduras ayuda a disminuir la presencia de bacterias y otros microorganismos que pueden causar infecciones estomacales, además de conservar mejor la frescura del alimento.