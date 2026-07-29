¿Qué equipo gana hoy 29 de julio del 2026 en MasterChef 24/7?

Este miércoles en MasterChef 24/7 que será de Batallas por Equipo promete ser una emisión donde los cocineros lleguen a su límite pues deberán trabajar en equipo y buscar la salvación y continuar en la lista de los mejores cocineros de la temporada.

Como cada semana se crearán grupos, sin embargo, para hoy solo habrá 2 de 3 de los que vemos comúnmente, hasta el momento Michelle es la que ya está confirmada para ser capitana de uno de ellos, ya que la cocinera tuvo una excelente participación la noche del martes al presentar un platillo que fue reconocido por los Chefs, por lo que ahora el público tiene en sus manos el poder de votar y nombrar a otro participante como capitán.

¿Qué equipo ganará la Batalla por Equipos?

Como lo mencionamos anteriormente la competencia cada día aumenta de nivel y exigencia por lo que el duelo de hoy podría llevar a cualquier equipo a ser el ganador y cualquiera podría subir al balcón de la salvación. En la competencia de los 12 mejores cocineros están: Julio, Ixdit, Lancer, Antrax, Luis, Carmen, Michelle, Daniela Parra, Ramahá, Flor, Jazmín y Claudia.

¿Qué es la Batalla por Equipos?

La Batalla por Equipos se realiza cada miércoles, en este reto se crean tres equipos con diferentes cocineros, el objetivo es que un grupo sea el ganador y con esta victoria el capitán que estuvo al frente sube al balcón de la salvación y así poder asegurar una semana más dentro de MasterChef 24/7, ya que al tener este beneficio no se presenta a la Gala del domingo, que es cuando crecen las posibilidades de abandonar el reality culinario.

Otra de las ventajas es que aparte de la salvación del capitán, es que él puede elegir a dos compañeros más para que lo acompañen, sin embargo, en esta última semana las reglas cambiaron y el equipo tuvo que decidir a una sola persona para poderse salvar, sin importar que se tratara o no del capitán.

Debido a que el reality está en una nueva etapa esta semana las reglas pueden cambiar y sorprender al público por lo que te invitamos a no perderte el programa de hoy y descubrir quién es el equipo ganador y que pasará una vez que obtengan la victoria.

¿Dónde ver MasterChef 24/7?

Para que no te pierdas ningún minuto de MasterChef 24/7 puedes seguir la transmisón a traves de la programación de Azteca Uno, la cual es de lunes a viernes de 8:30 pm a 10:30 pm, mientras que los domingos es de 8:00 pm a 11:00 pm.