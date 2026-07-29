México es el destino ideal si quieres disfrutar de la playa, pues son consideradas una de las mejores de todo el mundo, por lo que son el destino predilecto de los extranjeros. Sin embargo, en este verano se registraron muchas precipitaciones, aunque este paraíso es ideal, ya que es donde menos llueve en agosto y más se disfruta el clima, al igual que este pueblo de Tlaxcala que vale la pena visitar este fin de semana.

Las playas de Los Cabos, Baja California Sur, son la mejor apuesta si tu prioridad es evitar la lluvia y disfrutar días soleados en agosto. De acuerdo con el portal del Sistema Meteorológico Nacional, en este mes el Golfo de México y el Caribe sigue siendo un mes muy seco en esta región debido a su clima desértico. Las precipitaciones son escasas y normalmente se concentran hacia finales del verano. Caso contrario es este Pueblo Mágico de Guadalajara, que se pone hermoso en temporada de aguaceros.

La playa de México donde menos llueve en agosto y más se disfruta el clima|Visita Los Cabos

La playa donde llueve menos en Los Cabos

Los Cabos tiene varias playas donde las lluvias son nulas en agosto y una de ellas es El Médano. Este lugar es el paraíso para disfrutar de lo que resta del verano, ya que las temperaturas son de entre 31 y 34 °C, mientras que su mar es cálido e ideal para nadar, paseos en barco y deportes acuáticos.

Esta playa se ubica en el mero corazón de Cabo San Lucas y abarca desde la zona este de la marina hasta el resort Villa del Palmar. Lo mejor de todo es que es ideal para ir con toda la familia, ya que es de las pocas zonas de la región con un oleaje muy manso y apto para nadar sin peligro, vigilado por banderas y boyas.

De acuerdo con el portal Visita Los Cabos, El Médano resalta por sus luces, arena suave y blanca, así como por sus aguas perfectamente turquesas. Los turistas se sienten atraídos por la variedad de actividades que se pueden realizar, como voleibol de playa y parasailing, por mencionar algunos.

Lo que ofrece la playa El Médano

En la playa encontrarás vendedores que te ofrecerán todo tipo de productos, desde joyas de plata y mantas hasta sombreros y artesanías. Además, hay varios hoteles y resorts familiares todo incluido o solo para adultos.