Las rejas en la puerta del patio ya no se usa: conoce la nueva tendencia

Las rejas del patio dejaron de ser un simple elemento de protección para convertirse en una pieza clave dentro del diseño exterior del hogar. En la actualidad, las nuevas propuestas combinan funcionalidad y estética con materiales, formas y acabados que permiten crear espacios más modernos y personalizados.

Noticias Ciudad Juárez del 15 de julio 2026

Las tendencias apuestan por diseños que aportan privacidad sin perder luminosidad, además de integrarse con la vegetación y la arquitectura de cada vivienda. Desde estilos minimalistas hasta opciones con detalles más naturales, estas alternativas trasforman el patio y le dan un aspecto renovado.

¿Cuáles son la rejas de patio que pasaron de moda?

Las rejas tradicionales en las puertas del patio comienzan a perder protagonismo en muchos hogares debido a que pueden limitar la entrada de luz natural, modificar la estética de la vivienda y generar una sensación de espacio cerrado. Frente a esto, las nuevas tendencias de arquitectura y seguridad buscan alternativas que permitan proteger la casa sin dejar de lado el diseño y la amplitud visual.

Entre las opciones más utilizadas se encuentran las mallas de acero inoxidable de alta resistencia y los vidrios laminados de seguridad, que ofrecen protección sin crear barreras visuales. También ganan espacio las persianas y cortinas de seguridad enrollables, capaces de brindar mayor resguardo durante la noche y mantenerse discretas durante el día.

La tecnología también se convirtió en una aliada para reemplazar las rejas convencionales. Sensores de apertura, detectores de rotura de cristales y cámaras con inteligencia artificial permiten controlar los accesos al patio y recibir alertas ante movimientos sospechosos.

Otra alternativa son las puertas de seguridad con diseños modernos, que incorporan estructuras resistentes y cerraduras reforzadas sin perder la apariencia elegante de una entrada residencial. Estas soluciones combinan seguridad, funcionalidad y estética para adaptarse a los hogares actuales.