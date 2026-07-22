6 ideas fáciles para hacer un despachador de toallas de papel con material reciclado
Aquí te decimos cómo hacer un despachador de toallas de papel con materiales reciclados que seguramente tienes sin ocupar en tu casa. Ideas fáciles y prácticas.
A veces hasta las hojas sueltas de papel, los pedazos de cartón y las bolsas de regalo usadas pueden servirte para manualidades tan bonitas como prácticas en tu vida diaria. Por ejemplo, a continuación te compartimos algunas ideas para hacer un despachador de toallas de papel con material reciclado, las cuales son fáciles de llevar a cabo y el resultado te va a gustar mucho.
Incluso los detalles pequeños, como tu despachador de pañuelos, pueden comenzar a darle otro look a los espacios de tu hogar.
6 ideas para hacer un despachador de toallas de papel con material reciclado
@jiwoo_artand_craft DIY tissue box design 😍😉 #craft #craftideas #jiwooartandcraft #papercraft #giftideas ♬ Montagem Miau - Lenar
1. Con una caja de smartphone
La primera opción de nuestro listado es un tutorial para armar un despachador de toallas de papel a partir de una caja como los empaques de smartphones; para la decoración puedes usar diferentes materiales que tengas a la mano como hojas de colores, papel de regalo y listones de encaje.
2. Con hojas de papel
@pixel.bed 🤧Cute Mini DIY Tissue box!? ##papercraft##cutecrafts##minicrafts##thingstodo##craft##crafts##mini ♬ chess - Slowed - joyful
Esta es una de las ideas más sencillas que podrías seguir para hacer un despachador en miniatura. Consiste en dibujar una plantilla en hojas de papel de colores que tengas recicladas (también se puede hacer en cartulina), incluyendo pestañas para doblar y armar.
3. Despachador de toallas de papel con cartón reciclado
@klke_official Turn cardboard into pretty and practical!✨🌷This DIY tissue box organizer is the exo-friendly touch your space needs.Easy,Cute,and oh-so-satisfying to make!📦Save this for your next craft night🌳🌏&Let’s keep those tissues tidy🌱#diy #diycraft #cardboardcrafts #upcycledfashion #handmade #fypシ #tiktokcreator #craft #sustainability #ecofriendly ♬ original sound - KLKE
Aquí tenemos otra idea muy creativa y divertida, que resulta perfecta para decorar el espacio de niños. Es un despachador armado a partir de cartón, con la forma de un monstruo abriendo la boca, y de esta última sale el papel.
4. Con papel de regalo
Si tienes cajitas de cartón de pedidos en línea que hiciste recientemente, una buena idea consiste en decorarlas con papel de regalo; solo tienes que hacer algunos cortes para que quede completamente funcional y el despachador se vea bonito.
5. En miniatura
Si tienes hojas sueltas que ya no utilizas y puedes aprovechar, aquí tienes una idea divertida y creativa, que llama mucho la atención. Se trata de dispensadores en miniatura con caritas de emoji, de donde los pedacitos de papel salen de manera muy original y chistosa.
6. Usa tus bolsas de compras para decorar un despachador de toallas de papel
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Esta idea no es tanto para dar forma a un despachador de pañuelos sino para decorarlo con estilo y al mismo tiempo aprovechar las bolsas de la ropa o accesorios que has adquirido. Lo único que necesitas es una bolsa de compras que tengas en casa y que se vea bonita, además de tijeras y un par de clips.