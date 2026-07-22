6 ideas fáciles para hacer un despachador de toallas de papel con material reciclado

A veces hasta las hojas sueltas de papel, los pedazos de cartón y las bolsas de regalo usadas pueden servirte para manualidades tan bonitas como prácticas en tu vida diaria. Por ejemplo, a continuación te compartimos algunas ideas para hacer un despachador de toallas de papel con material reciclado, las cuales son fáciles de llevar a cabo y el resultado te va a gustar mucho.

Incluso los detalles pequeños, como tu despachador de pañuelos, pueden comenzar a darle otro look a los espacios de tu hogar.

6 ideas para hacer un despachador de toallas de papel con material reciclado

1. Con una caja de smartphone

La primera opción de nuestro listado es un tutorial para armar un despachador de toallas de papel a partir de una caja como los empaques de smartphones; para la decoración puedes usar diferentes materiales que tengas a la mano como hojas de colores, papel de regalo y listones de encaje.

2. Con hojas de papel

Esta es una de las ideas más sencillas que podrías seguir para hacer un despachador en miniatura. Consiste en dibujar una plantilla en hojas de papel de colores que tengas recicladas (también se puede hacer en cartulina), incluyendo pestañas para doblar y armar.

3. Despachador de toallas de papel con cartón reciclado

Aquí tenemos otra idea muy creativa y divertida, que resulta perfecta para decorar el espacio de niños. Es un despachador armado a partir de cartón, con la forma de un monstruo abriendo la boca, y de esta última sale el papel.

4. Con papel de regalo

Si tienes cajitas de cartón de pedidos en línea que hiciste recientemente, una buena idea consiste en decorarlas con papel de regalo; solo tienes que hacer algunos cortes para que quede completamente funcional y el despachador se vea bonito.

5. En miniatura

Si tienes hojas sueltas que ya no utilizas y puedes aprovechar, aquí tienes una idea divertida y creativa, que llama mucho la atención. Se trata de dispensadores en miniatura con caritas de emoji, de donde los pedacitos de papel salen de manera muy original y chistosa.

6. Usa tus bolsas de compras para decorar un despachador de toallas de papel

Esta idea no es tanto para dar forma a un despachador de pañuelos sino para decorarlo con estilo y al mismo tiempo aprovechar las bolsas de la ropa o accesorios que has adquirido. Lo único que necesitas es una bolsa de compras que tengas en casa y que se vea bonita, además de tijeras y un par de clips.