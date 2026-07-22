5 diseños de uñas coco latte: la manicura que resalta el bronceado y son perfectas para el verano

Las coco latte nails son una de las grandes tendencias de diseños de uñas para el verano 2026 porque sustituyen el blanco puro por un delicado tono marfil con matices beige, mucho más cálido y favorecedor. Este color crea un contraste suave con la piel bronceada, haciendo que el tono dorado del verano luzca más intenso mientras aporta un acabado sofisticado que combina con cualquier look.

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Lejos de los esmaltes completamente blancos, la manicura coco latte ofrece una apariencia más orgánica y natural. Inspirada en los tonos cremosos de un café con leche de coco, esta tendencia encaja perfectamente con el auge del quiet luxury, donde predominan los colores suaves, los acabados luminosos y las manicuras minimalistas.

5 diseños de uñas coco latte para lucir un bronceado elegante

Estas son algunas de las versiones más buscadas de este tipo de manicura durante la temporada.



Coco Latte clásico: una base uniforme en tono marfil cremoso con acabado de alto brillo. Es el diseño más minimalista y una excelente alternativa al esmalte blanco tradicional. Francesa Coco Latte: la clásica manicura francesa se actualiza con una base beige lechosa y una punta marfil muy fina. El contraste es sutil y aporta un efecto elegante y atemporal. Coco Latte con efecto glazed: sobre el esmalte marfil se aplica un pigmento perlado que refleja la luz y proporciona un acabado satinado. Es una opción ideal para quienes buscan unas uñas luminosas sin recurrir a colores intensos. Coco Latte con líneas doradas: finos detalles metálicos en dorado sobre la base cremosa añaden un toque de lujo discreto. Este diseño funciona especialmente bien para eventos de verano. Coco Latte con efecto mármol: delicadas vetas en tonos beige claro y blanco crean una textura inspirada en la piedra natural. El resultado es una manicura sofisticada y muy actual.

La reconocida artista de uñas Betina Goldstein, conocida por su trabajo con editoriales de moda y celebridades, ha señalado que los tonos cálidos y translúcidos seguirán dominando las tendencias porque aportan profundidad y una apariencia saludable a las uñas. Por su parte, Jin Soon Choi, fundadora de JINsoon, destaca que los esmaltes de aspecto cremoso son ideales para quienes buscan una manicura elegante y fácil de combinar.

¿Qué son las uñas coco latte y por qué son tendencia en el verano 2026?

Las coco latte nails reinventan la manicura blanca veraniega aportándole una dimensión más suave e infinitamente más elegante. En lugar del blanco óptico, esta tendencia apuesta por un tono marfil ligeramente beige inspirado en los matices aterciopelados de un café con leche de coco.

Según Nailpro, las manicuras en tonos crema, marfil y beige cálido continuarán liderando las tendencias porque favorecen prácticamente a todos los tonos de piel y hacen que el crecimiento de la uña sea menos perceptible. Además, ofrecen un aspecto limpio y sofisticado que encaja tanto con estilos casuales como formales.

El éxito de esta tendencia también responde al interés por colores inspirados en elementos naturales y gastronómicos. Al igual que ocurrió con las Milky Nails, las Glazed Nails o las Strawberry Milk Nails, los tonos cremosos continúan ganando protagonismo gracias a su versatilidad y acabado refinado.

Los especialistas recomiendan llevar las uñas coco latte sobre uñas ovaladas, almendradas cortas o squoval para potenciar el efecto estilizador de la manicura. También aconsejan aplicar un top coat de alto brillo y mantener las cutículas hidratadas para resaltar el acabado cremoso característico de esta tendencia.