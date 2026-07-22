MasterChef 24/7: cómo desinfectar el cilantro correctamente en pocos minutos

Las hierbas aromáticas se contaminan fácilmente debido a la acción de los microorganismos que se encuentran en la tierra, el agua y el aire. Son varias las enfermedades ocasionadas por consumir alimentos contaminados, por ello es importante la sanidad en la cocina. En MasterChef 24/7 sabemos de la importancia de la higiene, por lo que te mostramos cómo desinfectar el cilantro correctamente y en pocos minutos.

Cómo desinfectar el cilantro, consejos de MasterChef 24/7

Aunque muchas personas piensan que basta con enjuagar el cilantro bajo el chorro de agua, este procedimiento solo ayuda a retirar parte de la suciedad visible. Para eliminar microorganismos que podrían causar enfermedades, es necesario realizar una desinfección adecuada, especialmente si se utilizará como en MasterChef México 2026 para salsas, ensaladas, guacamole o como decoración de los platillos.

Lavar el cilantro bajo agua corriente elimina la tierra, pero desinfectarlo es esencial si se consumirá crudo.|Magnific

Para desinfectar el cilantro de forma segura, paso a paso:



Retira las hojas marchitas, amarillas o dañadas. Lava el manojo bajo un chorro de agua fría, separando ligeramente los tallos para eliminar tierra y suciedad. Coloca el cilantro en un recipiente con agua y añade un desinfectante para frutas y verduras siguiendo exactamente las instrucciones del producto (cantidad y tiempo de remojo). Escurre el cilantro. Si el desinfectante que usaste no requiere enjuague, ya está listo para consumir. Si las instrucciones indican enjuagar, hazlo con agua potable. Seca las hojas con una centrifugadora para ensaladas o con papel absorbente antes de guardarlas o usarlas.

Los especialistas indican que se debe evitar usar jabón o detergente, ya que pueden dejar residuos no aptos para el consumo. Tampoco es recomendable usar cloro doméstico, a menos que la etiqueta indique claramente que es apto para desinfectar alimentos y se utilice en la concentración adecuada.

Si vas a cocinar el cilantro, el riesgo disminuye por el calor, pero si lo consumirás crudo (por ejemplo, en salsa o como guarnición), es importante desinfectarlo correctamente.

El cilantro tiene que desinfectarse muy bien antes de usarse|Canva

MasterChef México: productos desinfectantes para agua y alimentos

De acuerdo con una publicación de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), entre las formulaciones comerciales para desinfectar se encuentran:



Plata coloidal . " La plata en su forma coloidal es eficaz para eliminar diversas bacterias ", explica la institución.

. " ", explica la institución. Compuestos clorados . Contienen compuestos como hipoclorito de sodio, clorato de sodio y/o dióxido de cloro, añaden que "l a efectividad del producto dura hasta que el cloro residual se agota ".

. Contienen compuestos como hipoclorito de sodio, clorato de sodio y/o dióxido de cloro, añaden que "l ". Tabletas desinfectantes . Su acción efervescente descarga una dosis de cloro activo que actúa sobre los microorganismos.

. Su acción efervescente descarga una dosis de cloro activo que actúa sobre los microorganismos. Productos para frutas y verduras . La combinación de la acidez del agua con el agente limpiador (surfactante) mata los gérmenes de los vegetales; estos productos deben enjuagarse con agua libre de gérmenes una vez transcurrido el tiempo de exposición recomendado.

. La combinación de la acidez del agua con el agente limpiador (surfactante) mata los gérmenes de los vegetales; estos productos deben enjuagarse con agua libre de gérmenes una vez transcurrido el tiempo de exposición recomendado. Productos con extractos de cítricos. Desinfectantes que incluyen extractos de semillas de cítricos y ácidos orgánicos; "tienen poder germicida sobre una gran variedad de microorganismos", indica la Profeco.

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