6 ideas originales para reemplazar tu toallero de baño con materiales reciclados
Te van a fascinar estas propuestas de decoración con las que no debes gastar mucho. Son ideas para hacer un toallero de baño con material reciclado.
Para renovar tu casa no tienes que gastar muchísimo, a veces solo es necesario un poquito de creatividad y muchas ganas de aprovechar todo lo que tienes a la mano. A continuación te daremos algunas ideas para reemplazar tu toallero de baño con material reciclado. Esto puede ser particularmente útil si tienes ganas de renovar tus espacios pero comenzando con cambios pequeñitos y sencillos; además tienes la oportunidad de usar objetos que seguramente tienes en casa y que ya no ocupas.
6 ideas para hacer un toallero con material reciclado
@los_quelteros De los retazos que dejan nuestras cortinas nacen estos porta confort y toallas, hechos a mano con amor y respeto por cada pedacito de tela ♻️✨ Diseño, reutilización y detalles que abrazan tu hogar. Porque lo simple, cuando se hace con cariño, se vuelve especial.” Consulta a través de nuestro WhatsApp los modelos disponibles! #ReciclajeTextil #HechoAMano #DecoSustentable #DiseñoConAmor #LosQuelteros #EcoDeco #DetallesQueImportan ♬ sonido original - Los Quelteros
1. Con retazos de tela
Es muy común que te queden trozos de tela sobrantes de otros proyectos decorativos, manualidades o trabajos escolares. Si es el caso, aquí tienes una idea muy práctica: convertirlos en portatoallas de baño, ya sea con uso de materiales como el silicón o mediante costuras.
2. Con diademas
@humamontessori14 towel hanging DIY... follow for more #recycling #foryoupage❤️❤️ #viralvideos #creativeart #craft ♬ Spring - COZY CLOU:D
A partir de una simple diadema puedes obtener un toallero sencillo y bonito. Aquí, la decoración se hizo con limpiapipas de colores como los que consigues en papelerías grandes.
3. Portatoallas con tablas de madera y ramas
Si alguna vez te has quedado con tablas de madera a partir de algún otro proyecto o simplemente tocó desarmar un mueble que ya no usabas, pueden convertirse en el origen de un portatoallas de baño con material reciclado. En este ejemplo, se emplearon también ramitas recolectadas, las cuales fueron pulidas y pintadas.
4. Otra idea de toallero con madera
@bk_valor Recycled timber towel holder 🍃 Got bored today and decided to upcycle some old rimu floor boards I had laying around. I think it came out mean. What should I make next? Total build cost: $0 Total time: 2 hours #fyp #diy #creative #building #ideas ♬ Through The Wire Instrumental - Cliffmakesmusic
Aquí tenemos otra manera de aprovechar piezas de madera con un nuevo propósito. Este proyecto te permite almacenar toallas de gran tamaño.
5. Toallero de baño con material reciclado: ¡aprovecha tus CDs viejos!
@rootedcraftss Don't Throw Away Your Old CDs! Make a Beautiful Sunflower Towel Hanger #diycraft #recycleideas #craftideas #diycrafts ♬ Happy / Video CM / Ukulele ♬ Cooking / Family(897363) - ImoKenpi-Dou
Aunque no lo creas, esos CDs viejitos que ya ni volteas a ver también pueden ser el inicio de un gran proyecto decorativo. En este tutorial, se muestra cómo usar un CD para crear un toallero individual con forma de girasol; se empleó también yute y fieltro.
6. Toalleros decorados con fieltro
@rootedcraftss Don't Throw Away Your Old CDs! Turn Them Into a Beautiful Sky Towel Hanger #diycraft #recycleideas #craftideas #diycrafts ♬ Happy / Video CM / Ukulele ♬ Cooking / Family(897363) - ImoKenpi-Dou
La última idea de nuestro listado también le encuentra un nuevo uso a los CDs viejitos, pero esta vez con 2 piezas separadas. Nuevamente es un toallero individual, pero aquí el diseño es más libre.