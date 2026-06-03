Cómo destapar la ducha con un remedio casero sencillo

Cada cierto tiempo hay que destapar la ducha, ya que los orificios que tiene la regadera pueden taparse por el sarro o minerales que se han acumulado, perjudicando notablemente la presión con la que sale el agua. No es necesario comprar algo nuevo para tener nuevamente un buen funcionamiento.

¿El video íntimo filtrado quedó atrás? David Zepeda se sincera y habla de su presente amoroso

Es así que te vamos a dar un remedio casero sencillo que te ayudará a destapar los orificios que se hayan atascado, así que toma papel y pluma para anotar todo lo que debes hacer.

¿Cómo destapar una ducha tapada?

En el remedio casero sencillo para destapar la ducha, no es necesario desarmarla; solamente hay que hacer unos pasos para poder hacer el proceso. Realiza las siguientes instrucciones para que tu regadera vuelva a funcionar:

En una bolsa de plástico, llenamos en partes iguales con agua tibia (no caliente ni hirviendo) y vinagre blanco. Amarra la bolsa en la boquilla, buscando que la ducha toque el líquido; puedes usar una banda elástica para sujetarlo mejor. Esperamos una hora. Pasado el tiempo, retiramos la bolsa y frotamos los orificios con ayuda de un cepillo. Abre la llave del agua caliente para que podamos arrastrar los restos que se hayan quedado. Después secamos el artículo con un paño suave; así vamos a retirar los residuos que hayan quedado. Evita el uso de lejía o cloro, ya que pueden ser muy corrosivos.

¿Cómo destapar los orificios de la regadera?

Si por alguna razón el remedio casero sencillo no te funcionó, no caigas en pánico; en ese caso, toma la cabeza de tu regadera y desenrosca dándole algunas vueltas hasta que salga solo. En un recipiente con mitad agua y mitad vinagre, lo dejamos reposar por media hora y cepillamos con un cepillo pequeño en el que puedan ingresar los orificios.

Con ambas técnicas lograrás destapar la ducha en unos sencillos pasos; observarás al instante un gran cambio en la presión del agua. Intenta con ambas opciones y quédate con la alternativa que más te guste.