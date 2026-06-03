Tablas de multiplicar de Cinnamoroll: 5 ideas para aprender números con el tierno personaje japonés

Sin duda alguna el aprendizaje para muchos pequeños, cuando todo es nuevo, puede llegar a ser complicado, especialmente cuando se trata de matemáticas. Por ejemplo, aprender a multiplicar es una actividad que incluso da miedo ya que se necesita un arduo proceso de memorización. Sin embargo, hacerlo con plantillas de un personaje especial y divertido ayuda a la retención de información por lo que te presentamos los mejores diseños de tablas de multiplicar inspirados en Cinnamoroll.

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Cinnamoroll: Plantillas de tablas de multiplicar

Cinnamoroll es uno de los personajes animados de muchos niños y niñas el cual creó la compañía japonesa Sanrio así como los responsables de Hello Kitty. Este es un tierno perrito blanco, gordito el cual puede volar a partir de sus largas orejas. Su cola parece un rollo de canela, de ahí su nombre.

Cinnamoroll: Plantillas de tablas de multiplicar color azul

Este diseño consiste en todas las tablas de multiplicar en tonos claros ya que el fondo es blanco y el borde es en tono azul. Por otro lado, se ve una forma tenue a color de Cinnamoroll. Es una plantilla discreta y al mismo tiempo muy tierna.

Cinnamoroll: Plantillas de tablas de multiplicar color azul fuerte

Este diseño de tablas de multiplicar es muy llamativo ya que el color es azul cielo, pero en tono fuerte. El modelo de la plantilla resalta ya que cada tabla de multiplicar tiene un Cinnamoroll distinto, con distinta personalidad y vestimenta.

Cinnamoroll Plantillas de tablas de multiplicar|Crédito: Pinterest

Cinnamoroll: Plantillas de tablas de multiplicar fondo cuadrado

Esta idea es perfecta para las personas que aman la textura en los diseños ya que la plantilla tiene un fondo cuadrado por lo que es ideal para los amantes de esto. Por otro lado, tiene 4 Cinnamoroll de distintos tamaños y con diversas personalidades por lo que es una plantilla única.

Cinnamoroll: Plantillas de tablas de multiplicar colores pasteles

Esta plantilla es perfecta para quienes aman el color rosa y los pasteles. Es un diseño que cuenta con el mismo Cinnamoroll sin embargo tiene con “2 extra” los cuáles son de diseños distintos por lo que seguro será la favorita de muchos niños y niñas.

Cinnamoroll Plantillas de tablas de multiplicar|Crédito: Pinterest

Cinnamoroll: Plantillas de tablas de multiplicar color aqua

Esta idea es perfecta para quienes aman el color aqua. El diseño de la plantilla es tierna y muy linda. Cuenta con algunos toques en color rosa. Por otro lado, solo tiene dos personajes de Cinnamoroll por lo que es minimalista.

Cinnamoroll Plantillas de tablas de multiplicar para niños y niñas|Crédito: Pinterest

Personaliza tus tablas de multiplicar

Una forma muy creativa de personalizar tus tablas de multiplicar es colocando tu nombre completo en la plantilla, esto para identificarlas y que luzcan originales. Por otro lado, puedes imprimirlas, pegarlas sobre cartulina y añadirle incluso brillantina.

