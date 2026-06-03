Por qué las personas mezclan letras minúsculas y mayúsculas, según la psicología

La forma de escribir de una persona devela mucho de su personalidad por lo que la psicología lo tiene en cuenta a la hora de develar la manera de ser de alguien. Algunos al escribir mezclan las letras minúsculas y mayúsculas, pero hay una explicación.

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Esta elección no es un descuido, sino que refleja un rasgo de la personalidad o del estado emocional. La escritura manual es una forma de expresión y el lenguaje no verbal refleja aspectos internos de quien escribe. De esta manera es que la psicología ha develado la razón por la que ocurre esto.

¿Qué dice la psicología en relación a este modo de escribir?

La manera de escribir mezclando no es por un descuido, sino que se mezclan algunos aspectos que también apoya la grafología que analiza los rasgos y trazos de la escritura manuscrita para intentar deducir aspectos de la personalidad, el carácter y el estado emocional de una persona.

De esta manera lo que dicen los expertos es que estas personas buscan expresar su singularidad y mostrar que no se sienten cómodos siguiendo normas impuestas. Así también es que lo usan personas con un perfil creativo, inconformista o artístico, que tienden a cuestionar estructuras y a buscar nuevos lenguajes expresivos. Es como una marca personal de la persona.

Es decir que quienes escriben mezclando letras minúsculas y mayúsculas quieren demostrar:

Creatividad y originalidad: son personas con mentalidad innovadora, flexible y con aversión a las reglas estrictas o estructuras rígidas.

Agilidad mental: esto puede significar un pensamiento rápido o dinámico, donde la mano intenta seguir el ritmo acelerado de las ideas.

Deseo de destacar: también es un sinónimo de que la persona quiere ser reconocido como así también de enfatizar ciertas ideas o de dejar una marca personal.

Carga emocional: aparece frecuentemente en momentos de euforia, ansiedad, prisa o conflicto interno.