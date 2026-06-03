Es una cuestión biológica que con el paso de los años la piel pierda luminosidad y adquiera un aspecto más apagado debido a la menor producción de colágeno. Si lo que quieres es devolverle esa luz, estos 5 trucos de maquillaje con efecto glow te beneficiarán si ya pasas de los 30 años. Conoce los 5 tintes que son tendencia en junio de 2026: se ven naturales y rejuvenecen al instante.

De acuerdo con un artículo del portal Maybelline, el maquillaje con efecto glow ayudará a que tu piel recupere su brillo y luminosidad. Aunque un paso a seguir antes de poner manos a la obra es preparar la piel; es decir, limpiar el rostro e hidratarlo con los productos que mejor le van a tu tipo de piel. Estos son los 5 tintes de pelo que iluminan el rostro y quitan años después de los 30.

5 trucos de maquillaje con efecto 'glow'

1. Usa prebase iluminadora: Este tipo de prebase ayudará a que la piel refleje mejor la luz y a que el rostro se vea más fresco y menos cansado. No olvides que va antes del maquillaje.

5 trucos de maquillaje con efecto ‘glow’ para devolverle la luz a la piel cansada después de los 30|Pinterest

2. Mezclar iluminador líquido con la base: Este es un truco que pocas conocen y que puede hacer la diferencia. Para ello, solo necesitas unas gotas de iluminador para hacer que tu piel luzca radiante e hidratadas.

3. Crema en lugar de polvo: Los expertos de belleza recomiendan utilizar productos en crema, ya que se adhieren mejor a la piel y la dejan brillante.

5 trucos de maquillaje con efecto ‘glow’ para devolverle la luz a la piel cansada después de los 30|Pinterest

4. Iluminar los puntos estratégicos del rostro: Se recomienda utilizar un iluminador fino, a fin de no excederse y mantener un acabado elegante. Los puntos clave del rostro para captar la luz son los pómulos, el lagrimal y el llamado puente de la nariz.

5. Sellador: En ocasiones, el aplicar demasiado polvo puede apagar el brillo del maquillaje. Por lo anterior, se recomienda sellar la zona T; es decir, frente, nariz y mentón.