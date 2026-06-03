Cómo publicar estados de WhatsApp en los canales: así funcionarán

WhatsApp es una herramienta de comunicación muy utilizada a nivel mundial, por lo que constantemente incorpora funciones para que sus usuarios se mantengan interactuados de la mejor manera. Los estados son una herramienta muy popular y ahora se extiende hasta los canales.

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Dada esta actualización es que los administradores podrán compartir imágenes, videos y mensajes temporales directamente con sus seguidores, por medio de los estados que desaparecerán después de las 24 horas. De esta manera compartirán las publicaciones directamente desde ese espacio, utilizando herramientas similares a las de los estados tradicionales. Para diferenciarlos de los estados personales, estas publicaciones aparecerán identificadas como “Estado del canal”.

¿Cómo funcionará los estados de WhatsApp?

Los expertos manifiestan que esta herramienta tiene como objetivo difundir anuncios, novedades o contenidos de forma rápida sin necesidad de realizar una publicación permanente dentro del canal. Además, podrán ser vistos y compartidos por aquellos que tengan acceso al contenido. Su aplicación será de manera gradual.

Cabe destacar que los nuevos Estados para Canales conservarán las funciones que los usuarios ya conocen dentro de WhatsApp. De esta manera los administradores pueden compartir imágenes, videos y mensajes de texto temporales. Para que no haya confusiones estas publicaciones estarán identificadas con la etiqueta “Estado del canal”.

Uno de los desafíos es que los administradores deben definir una frecuencia adecuada de publicaciones para no saturar a los seguidores, revisar las opciones de visibilidad y tener en cuenta que se trata de contenidos efímeros. Ante esto es que la función podría no ser la mejor si lo que necesitas es que permanezca disponible durante más tiempo.

Si es una buena herramienta para compartir novedades, recordatorios, promociones o avisos de último momento sin necesidad de realizar una publicación tradicional dentro del canal. Al tratarse de publicaciones que desaparecen después de 24 horas, WhatsApp busca ofrecer una alternativa más ágil para comunicarse con los seguidores y mantenerlos informados sobre temas puntuales.