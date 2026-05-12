5 cambios estratégicos para modernizar tu ducha

La ducha es uno de los elementos más utilizados en los baños e incluso están suplantando a las bañeras. Sin embargo, si tienes ganas de renovar este espacio pues te traemos las mejores ideas.

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Aquí te dejamos las mejores ideas para que puedas actualizar tu ducha y conseguir un baño más moderno. Uno de los cambios más radicales es la de sustituir a las cortinas por mamparas.

¿Cuáles son los cambios para modernizar la ducha?

Renovar las paredes de la ducha con azulejos

Si utilizas mamparas pues el revestimiento queda a la vista. Utiliza azulejos que puede ser de formato 10 x 10 cm, de color blanco con un acabado artesanal, muy de moda. La elección queda a tu criterio, pero opta por aquel que multiplica la luminosidad y amplifica el espacio.

Instalar un rociador maxi empotrado en el techo

Actualmente puedes encontrar modelos que tienen música y luces. Además, vienen equipados con distintos tipos de chorro, como el de lluvia relajante o el que simula una cascada. Es una manera de eliminar las tensiones del día.

Un nuevo plato de ducha extraplano

Para actualizar tu ducha puedes usar los platos de ducha al ras del suelo fabricado con material antideslizante, antibacteriano, muy resistente, que integre el desagüe y lo mantenga oculto.

Con mosaico hidráulico, como el suelo

Quienes tienen baños pequeños pueden usar un porcelanato que imita el mosaico hidráulico. Si vas a colocarlo en la ducha tienes que elegir un material antideslizante y que resista la acción del agua. También debes asegurarte que el desagüe evacua bien el agua.

Una piedra sinterizada en lugar de los azulejos

Por último, tenemos esta opción moderna que reemplaza a los azulejos. Así puedes renovar la ducha con un material resistente a la humedad y fácil de limpiar y mantener. Te recomendamos elegir la que se asemeja al mármol.