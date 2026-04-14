Así puedes darte cuenta de que tienes una deuda con el karma

El Karma se refiere a la ley de causa y efecto aplicada a las acciones humanas. Esto se puede ver cuando vives situaciones repetitivas que no tienen explicación. Así es que puedes sentir bloqueos constantes o emociones muy intensas.

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Si estás atravesando esto es probable que tengas una deuda kármica. Según lo que manifiesta la astrología y la espiritualidad, estos patrones son la oportunidad de evolucionar.

La deuda kármica son energías no resueltas que se van arrastrando con el pasar del tiempo. Esto lleva a que se den situaciones repetitivas, desafíos emocionales o conexiones intensas.

¿Cómo detectar una deuda kármica?

Las señales que debes tener son las siguientes:

Mismo tipo de relaciones

Esta es la señal más clara y se puede dar en el amor o la amistad. Presta atención si enfrentas conflictos similares una y otra vez, es probable que exista una lección pendiente. Estos ciclos suelen estar relacionados con la autoestima, los límites personales y el perdón.

Pesadez emocional inexplicable

Luego debes tener en cuenta si te sientes abrumado sin razón alguna ya que puede ser un signo de energía emocional acumulada. Puede ser una sensación relacionada con el pasado que sigue afectándote.

Pérdidas o retrasos constantes

Si notas que haces muchos esfuerzos, pero nada funciona es porque el universo podría estar redirigiéndote. Si tienes contratiempos es posible que sean señales de que tu dirección no se alinea con tu propósito.

Sensación de estancamiento

Acá tenemos otra sensación que se da cuando haces todo bien, pero no avanzas. Antes de progresar, es necesario comprender qué aspecto de tu vida requiere atención o cambio.

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Conexiones inexplicables

Por último, es posible que sientas una atracción inmediata hacia una persona o lugar y puede ser una deuda kármica. Estas conexiones suelen traer aprendizajes importantes, aunque no siempre están destinadas a durar.

Romper la deuda kármica

Lo que tienes que hacer es cerrar los ojos y visualizar la situación, persona o emoción que quieres dejar atrás. Imagina un lazo energético que te une a ello y permite que se disuelva suavemente.

Repite en silencio: “Libero lo que ya no se alinea con mi ser superior”. Permanece en calma unos minutos mientras la vela continúa encendida. Con este acto vas a activar un proceso profundo que continúa más allá del momento.