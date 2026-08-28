5 frases cortas y bonitas para dedicar por el Día del Abuelo 2026

Cada 28 de agosto, en México reconocemos la sabiduría, afecto y rol que en cada familia juegan nuestros abuelos. Si estás buscando las palabras perfectas para mostrar tu respeto y cariño en este día, a continuación te compartimos algunas frases cortas para el Día del Abuelo 2026 que te gustarán mucho.

5 frases cortas para el Día del Abuelo 2026

|Crédito: Unsplash. Sven Mieke

1. "Los abuelos son como el sol y la luna: nunca hay un momento oscuro con ellos alrededor"

Al autor y artista nigeriano Nkwachukwu Ogbuagu se le atribuye esta frase sobre la capacidad que tienen los abuelos de apoyar, encontrar soluciones y traer felicidad en los momentos difíciles.

2. "El amor perfecto a veces no llega hasta el primer nieto"

Esta frase se refiere a que la mayoría de las veces los abuelos tratan, educan y valoran a sus nietos de manera muy distinta que a sus hijos. No es una cuestión de cantidad de amor, sino de que los nietos llegan luego de un proceso de evolución que transcurrió con los años, tras cometer aciertos y errores.

3. "Los abuelos son extremadamente ricos, tienen plata en sus cabellos y oro en sus corazones"

Esta frase pone en perspectiva la sabiduría, experiencias y bagaje con que cuentan los abuelos, tras haber acumulado incontable información a lo largo de las décadas.

4. "Cuando sonríe, las líneas en su cara son historias épicas que hablan de generaciones que ningún libro podrá reemplazar"

Las canas y arrugas en nuestros abuelos representan perfectamente su sabiduría y experiencia. Así lo deja en claro esta frase atribuida al autor Curtis Tyrone Jones.

5. "Cuando la disciplina entra por la puerta, los abuelos salen por la ventana"

Esta frase atribuida al autor Ogden Nash retoma una de las nociones más populares sobre los abuelos y que casi siempre es cierta: a ellos les toca consentir y ser los divertidos, mientras los papás deben disciplinar. ¿Cuántas personas no se dan cuenta, al crecer y tener hijos, que sus padres se vuelven personas completamente distintas con sus nietos?

6. "Cada generación se rebela contra sus padres y hace amistad con sus abuelos"

Finalizamos el listado con una frase del autor Lewis Mumford, quien se refiere a esa complicidad que se crea con los abuelos de manera natural, precisamente por el asunto de la disciplina. Es natural que no siempre te lleves bien con tus padres porque ellos deben poner límites, pero con los abuelos todo es felicidad.

