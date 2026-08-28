IDEAS DIY: Cómo hacer alcancía de Bluey ideal para que los niños se inspiren a ahorrar; son creativas y originales

No cabe duda que uno de los elementos esenciales que se deben aprender a lo largo de la vida es todo lo relacionado al área económica como lo es el ahorro. Es por eso que comenzar a implementar esto en los niños, desde temprana edad, es primordial. Una de las mejores técnicas para realizar esto es implementando el uso de alcancías, sin embargo hacerlo con una que sea divertida será esencial para que los pequeños se inspiren a ahorrar, es por eso que en esta ocasión te presentamos cómo hacer una alcancía perfecta para los más pequeños del hogar.

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Bluey: ¿Cómo hacer una alcancía de forma fácil para que los niños ahorren?

Hoy en día Bluey es una de las series animadas favoritas de los más pequeños, es por eso que utilizar a los personajes de la caricatura es una idea perfecta para que los niños se inspiren a ahorrar su dinero. Además de que hacer la manualidad es una actividad muy divertida que pueden hacer antes de regresar a clases.

Materiales para realizar una alcancía de Bluey

Para realizar esta idea necesitarás como base una alcancía de cerámica; ya sea en forma de puerquito con la caracterización de Bluey o Bingo; o bien; de las figuras de los personajes como lo son de forma real. Por otro lado, necesitarás pintura textil. Si realizarás la figura de Bluey ocuparás tonos azules claros, fuertes, negro y blanco. Por otro lado, si deseas realizar la alcancía de Bingo necesitarás pintura en color naranja fuerte, claro, hueso, negro y blanco.

Además de esto utilizarás pinceles de diversos grosores para poder realizar los respectivos detalles en la alcancía. Puedes incluso decorar con un poco de tul o listón, esto le dará un toque original a esta manualidad. Finalmente necesitarás barniz para dar brillo a la ceramica.

Procedimiento para realizar una alcancía de Bluey

El siguiente paso consiste en comenzar a pintar la alcancía. Es importante que utilices como base una imagen de las figuras para que puedas guiarte y pintar de forma correcta cada detalle. Una vez que hayas terminado deberás esperar a que la pintura quede completamente seca y colocarás el barniz para dar brillo. Puedes personalizarla colocando el nombre del niño o niña que la utilizará o bien, añadiendo detalles como el tul o listón.

Recuerda que tienes toda la libertad para explotar tu imaginación y creatividad al máximo. Estas alcancías también son ideales para obsequiar en cumpleaños o eventos especiales.