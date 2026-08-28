Cómo tejer bolsas a crochet con sobrantes de estambre: 4 ideas para crear diseños únicos

Si estás empezando en el mundo del crochet y todavía no sabes calcular bien las cantidades que necesitas para cada pieza, es probable que tengas acumulados sobrantes de hilos de muchos colores. La buena noticia es que esto no tiene que ser un desperdicio, pues en realidad los excedentes de estambre son ideales para hacer bolsas tejidas que quedan preciosas y sin tener que gastar en nuevos materiales.

¿Cómo hacer bolsas de crochet? 4 ideas que se ven bonitas y solo se usa estambre reciclado

Tote bag de muchos colores. Acumular estambres de todos los colores y texturas es más usual de lo que se piensa, en especial en temporadas donde se realizan demasiados diseños a la vez. Y para no tener que tirarlos a la basura, una excelente opción es unir los hilos en un solo proyecto para darle vida a una tote bag muy original. Aquí no hay reglas, pues se puede acomodar las tonalidades de diferentes maneras y siempre tendrás la certeza de que no habra otra persona que lleve el mismo accesorio.



4 ideas de bolsas de crochet para aprovechar el sobrante del estambre|Pinterest

Bolsa de crochet estilo "patchwork". Para un modelo elaborado y que queda precioso, están las bolsas que llevan muchos colores aplicados en parches, justo como es la tendencia "patchwork", que consiste en formar un modelo con diferentes placas de colores y que se usa también para hacer lindas decoraciones del hogar que están en tendencia este 2026



4 ideas de bolsas de crochet para aprovechar el sobrante del estambre|Pinterest

Bordar solo las asas para usar el estambre que sobró. Cuando los excedentes de estambre son pocos y no alcanzan para hacer bolsas completas, se pueden remodelar las asas con algunos bordados en forma de flor, estrellas o corazones. Esto le da un toque único a los accesorios y queda muy bien con diversos materiales; desde las de tela que se usan para el día a día hasta las de crochet que están hechas a mano y se ven muy lindas con todos los atuendos.



4 ideas de bolsas de crochet para aprovechar el sobrante del estambre|Pinterest

Cosmetiquera pequeña de crochet para llevar en las bolsas. Algunas de las mayores cualidades de los proyectos en crochet, es que ofrecen la facilidad de crear un sinfín de piezas para hacerte la vida más fácil. Por ejemplo, si no necesitas bolsas nuevas, pero sí te hace falta dónde guardar tus cosméticos para cuando salgas de casa, entonces la mejor opción podría ser confeccionar cosmetiqueras que no son estorbosas y tienen la medida perfecta para reciclar todos los estambres de colores que te sobraron.

