El 3 de octubre se ha consolidado en México como una fecha para celebrar a las parejas, aunque no existe un reconocimiento oficial por parte de alguna autoridad. Su popularidad surgió en redes sociales alrededor del hashtag #NationalBoyfriendDay. Es por ello que traemos para ti estos 6 regalos para dar el Día del Novio por menos de 500 pesos, siempre y cuando el 21 de septiembre hayan dado estos 4 arreglos de flores amarillas.

La elección del obsequio no tiene que depender de las tendencias de internet, pues no existe una regla sobre qué artículo debe entregarse, ya que la decisión depende de los gustos de cada pareja. Con un presupuesto de hasta 500 pesos existen alternativas como accesorios, artículos de uso diario y productos personalizados, como lo son estas 6 ideas para decorar tu mochila con temática de KPop Demon Hunters.

6 regalos para dar el Día del Novio por menos de 500 pesos|IA

Los regalos para dar en el Día del Novio

1. Cartera con cinturón y tarjetero: En Mercado Libre México aparece un set de tres piezas con precio de 436 pesos, dentro del presupuesto establecido. La publicación registra una calificación de 4.7.

2. Cartera para hombre: En tiendas departamentales puedes encontrar opciones de poco menos de 400 pesos. Algunos productos están hechos de materiales sintéticos y metálicos. Lo mejor de todo es que puedes devolverlo hasta 30 días después de haberla comprado.

3. Pulseras para pareja: En internet, hay un par de pulseras con cristales por 392 pesos, mientras otra publicación ofrece otra opción elaborada con piedras naturales por 220 pesos. Estos productos se pueden adquirir en dos piezas para compartir, aunque las características y materiales dependen de cada vendedor.

4. Llavero con fotografía personalizada: Puede funcionar como una alternativa de bajo costo para acompañar las llaves del automóvil, casa o mochila. En internet hay opciones baratas, como la de poco menos de 100 pesos.

5. Pulsera de acero inoxidable: Hay modelos que cuestan entre 200 y 300 pesos. Antes de comprar se recomienda revisar las medidas, el material y las condiciones de envío, ya que esas características pueden cambiar entre publicaciones.

6. Kit para caballero: En el mercado de internethay una opción que contiene una cartera, reloj, llavero, pulsera y dos gemelos por tan solo 204 pesos.