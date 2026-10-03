Día de Muertos: cuándo colocar el altar y cómo hacerlo

En México ya comenzó la cuenta regresiva para la celebración del Día de Muertos que se realiza el 1 y 2 de noviembre. Estos son momentos importantes para poder honrar la memoria de las personas que fallecieron y tiene un significado muy profundo para cada familia.

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Uno de los elementos más importantes del Día de Muertos es el altar que es lo que permite conectar con los seres queridos. Allí se colocan objetos y flores que son el puente para enlazar el mundo de los muertos con el de los vivos que los honran.

¿Cómo hacer el altar de muertos?

El altar de muertos no es algo liberado al azar, sino que se realiza con mucha responsabilidad, respeto, amor y dedicación. Esto es muy importante debido a que será lo que conecte con el plano espiritual de los fallecidos.

La ubicación de tu altar depende de la relación con los seres fallecidos debido a que se debe tener en cuenta lo que a ellos les gustaba en vida. Además, muchos recomiendan realizar una limpieza energética antes de colocarlo para que predomine la paz y las buenas intenciones.

Los elementos que debes utilizar como base para tu altar de muertos son:

altar

Oraciones, cartas o notas dedicadas a los ancestros:



Fotografías

Flores

Objetos personales

Comidas y bebidas

Calaveritas

Elementos sagrados

En cuanto al día de colocación del altar, muchas personas lo hacen desde el 28 de octubre ya que muchos especialistas manifiestan que las almas de los difuntos pueden estar listas para acercarse y tener contacto con el plano de los vivos y, de esta manera, poder conectar con ellos. Es por eso que son varios los que eligen montar el altar ancestral en los días previos.

Muchas familias ya comienzan a preparar lo necesario con antelación para que ese día no les falte absolutamente nada y poder prepararlo con responsabilidad.