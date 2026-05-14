Día sin sombra en México 2026: cuándo es y de qué se trata este fenómeno

El Día sin sombra es un fenómeno astronómico que tiene lugar cuando el sol queda casi totalmente de manera vertical sobre personas y objetos, por lo que parece que se pierde la sombra al menos durante unos segundos.

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Este fenómeno tiene lugar en los sitios que se ubican entre los trópicos y es conocido como paso cenital. Particularmente en México, hay ciudades que pueden vivir este evento al menos 2 veces al año, pero para ello, se tienen que dar las condiciones climatológicas favorecedoras.

¿Por qué se produce el Día sin sombra?

Los científicos de la UNAM manifiestan que el paso cenital se da cuando el sol llega al cenit es decir cuando está en el punto más alto del cielo respecto a una persona observadora. Allí es cuando los rayos solares descienden de manera vertical y la sombra de los cuerpos u objetos rectos quedan ubicados por debajo de ellos y da la sensación de desaparición de la sombra. Sino sin embargo la sombra permanece por debajo de ese objeto.

En este 2026 según la UNAM el día sin sombras tendrá lugar en la Ciudad de México el 16 de mayo a las 12:33 horas y 26 de Julio a las 12:43 horas.

Cabe destacar que el horario puede ir variando de acuerdo a la ciudad ya que el paso cenital depende de la latitud. Ante esto es que el momento no se registra de la misma manera en todo el país. Las zonas ubicadas dentro de la franja tropical pueden experimentar este fenómeno, pero las que se encuentran fuera de ella el sol no tiene la oportunidad de colocarse exactamente en el cenit.

La información dice que se podrá apreciar en estos lugares:

