5 cortes de pelo de mujer para evitar en calor en la Copa Mundial de la FIFA 2026

Quedan solo 28 días para que llegue el 11 de junio, el día de la inauguración de la Copa Mundial de la FIFA 2026 en México. Sin duda este evento es uno de los más esperados por todos los mexicanos.

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Cortes de pelo para mujeres durante la Copa Mundial de la FIFA 2026

Estamos a pocas semanas de que en México comiencen los partidos con motivo de la Copa Mundial de la FIFA 2026. Es por eso que en esta ocasión te presentamos cortes de pelo ideales para sobrevivir a la ola de calor a la que podrías enfrentarte al asistir a los estadios, ya sea en Ciudad de México u otros estados que también son sede como Guadalajara o Monterrey.

1. Corte de pelo para mujer 2026: Italian bob

Este corte de pelo, el cuál se encuentra en tendencia este 2026, consiste en tener una altura a la mandíbula o bien, por encima de los hombros. Su base es recta y hay capas muy pequeñas y finas que aportan volumen. Puedes peinar las puntas hacia adentro, eso le dará un toque de elegancia al look.

2. Corte de pelo para mujer 2026: Shaggy

Este corte de pelo es muy relajado y moderno, consiste en múltiples capas que aportan no solo volumen sino un estilo “despeinado”. Es ideal para cabello rizado aunque también luce bien en pelo liso.

3. Corte de pelo para mujer 2026: Bixie

La altura de este corte llega a la nuca y se caracteriza por tener un gran volumen tipo bob aunque se mezcla con el pixie. Si buscas tener una apariencia más joven sin duda este corte es ideal para ti.

Cortes de pelo ideales para evitar el calor |Crédito: Pinterest

4. Corte de pelo para mujer 2026: Blunt Bob Asimétrico

La altura de este corte es a la mandíbula y se caracteriza por mezclar una base totalmente recta con otra desigual en uno de los laterales. Si buscas un look moderno y fresco sin duda esta es la opción ideal para ti.

5. Corte de pelo para mujer 2026: Bob con fleco

La altura de este corte de pelo es a la altura de la mandíbula. El corte es recto aunque si lo prefieres puedes agregar capas para dar más volumen. El fleco hará toda la diferencia ya que le dará una apariencia más fresca y definida al rostro, este puede ser tupido, desfilado o en cortina.

Cortes de pelo en tendencia 2026 para mujeres |Crédito: Pinterest

Look ideal para usar durante la Copa Mundial de la FIFA 2026

Si vas asistir a algún partido durante la Copa Mundial de la FIFA 2026 sin duda alguna debes combinar una camiseta de fútbol con otras prendas como faldas o pantalones de mezclilla. Sin embargo, lo que hará totalmente la diferencia será añadir accesorios como lentes, bolsas y un calzado llamativo. Si bien puedes optar por tacones también puedes usar tenis llamativos para tener una mayor comodidad en el estadio.