Mientras critican a Junior H, Natanael Cano lanza importante noticia

En medio de una polémica que ha mermado mucho la figura de Junior H como exponente del regional mexicano, Natanael Cano aprovechó y lanzó una noticia de éxito. Y es que (considerado por muchos) el iniciador de los corridos tumbados anunció que su etapa como empresario toma forma al presentar su marca de tequila. Así reaccionaron sus fans, que recuerdan los problemas que tuvieron los artistas.

¿Natanael Cano se quiso aprovechar del mal momento de Junior H?

El pasado 13 de mayo, Nata anunció que iniciará su vida de empresario como hacedor de tequila, pues presentó su propia marca. No tiene giras ni lanzamientos constantes, por lo que muchos indican que se encuentra en otra etapa de su carrera.

Esto llega precisamente cuando uno de sus máximos oponentes (al menos en el ámbito musical) vive momentos bajos tras ser foco de críticas.

Ante eso, Natanael Cano sigue saboreando las mieles del éxito, sin embargo, algunos argumentan que estos son movimientos comerciales previos al lanzamiento de nuevo material musical.

¿Junior H y Natanael Cano están peleados?

Pese a que el conflicto no se encuentra en la etapa más fuerte, estos artistas se distanciaron, cuando precisamente son considerados parte total del auge de la corriente salida del regional mexicano. Mientras Natanael Cano defendió el movimiento y el nombre de los corridos tumbados, Junior H trató de deslindarse del concepto, pues de cierta forma (al menos su último disco) se fue hacia la tendencia SadBoy.

En ese sentido, existió cierta cruce de declaraciones y evidentemente ya no trabajaron juntos como sí lo hicieron de manera constante en el pasado.