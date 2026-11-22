La limpieza del hogar es algo que debe hacerse con bastante frecuencia, para garantizar así que los ambientes estén libres de la acumulación de polvo, de grasa, de posibles bacterias que pueden alterar la tranquilidad. Entre ellos, mencionamos a los muebles, especialmente los de madera, que si bien le dan un toque cálido a los ambientes, es habitual que se acumule suciedad sobre sus superficies y acudamos a productos químicos para dejarlos relucientes. Pero, gracias a este limpiador casero con ingredientes de cocina los podrás dejar reluciente.

No hay dudas que los muebles de madera son muy comunes en muchos hogares, teniendo en cuenta que aportan un estilo más cálido y acogedor a todos los ambientes, pero hay que mantenerlos limpios y cuidados, porque pueden acumularse de polvo, grasa o suciedad y eso representa un gran problema para todos. Por eso, es que la limpieza debe ser frecuente y asegurarnos así de que toda la superficie quede limpia.

A la hora de limpiar los muebles de madera, caemos en el error de querer utilizar los productos químicos, tales como lustramuebles, que son muy buscados en el mercado, pero que tiene sus puntos en contra, teniendo en cuenta que en lugar de dejar relucientes las superficies, deteriora el barniz de a poco y el exceso de éstos, puede hinchar la madera y dejar marcas que son difíciles de reparar. Por este motivo, es que hay un truco que consiste en mezclar ingredientes para un limpiador casero.

Uno de los trucos más efectivos para dejar relucientes los muebles de madera es utilizando ingredientes como el agua de avena y es que sus aceites y almidones naturales atraparán la suciedad con suavidad. A continuación, te dejamos lo que necesitas para dejarlos relucientes.

Ingredientes para este limpiador casero

½ taza de hojuelas de avena natural

1 litro de agua tibia

1 colador de malla fina o un trozo limpio de manta

2 paños de microfibra suaves y limpios

1 cucharadita de aceite de oliva

Cómo limpiar los muebles de madera