3 diseños de uñas “milky” que dominan mayo

Las uñas milky son una de las tendencias de esta temporada. Con la llegada de mayo y el inicio de los días más luminosos, la manicura busca ubicarse en la sofisticación natural.

Aunque los colores vibrantes siempre tendrán un lugar especial en la primavera, durante mayo de 2026 el favorito de los salodes de belleza es el blanco lechoso.

Este acabado imita una apariencia translúcida y suave que ofrece el equilibrio perfecto entre un look limpio tipo clean girl y uno más elegante que apunta hacia una manicura profesional.

Los 3 mejores diseños de uñas milky para mayo

Las uñas milky son sumamente especiales debido a su versatilidad. Ya que, a diferencia del blanco sólido, un tono lechoso es más difuminado y más favorecedor para todos los tonos de piel y hace que las manos luzcan más alargadas y cuidadas.

Hoy te presentamos 3 formas diferentes de aplicarlas a tu manicura para dominar el estilo del día a día, y acorde con lo más visto en las redes:

Clásico milky white efecto nube

Esta es la base de la tendencia. Se trata de un blanco translúcido aplicado de forma uniforme en toda la uña. La clave de este diseño es que en mayo se prioriza un acabado ultra brillante.

Se trata de la opción perfecta para quienes buscan una manicura que combine con cualquier atuendo, desde un look de oficina hasta un vestido de invitada a un evento especial.

Uñas milky efecto nube para lucir en mayo|Pinterest

Milky ombré

Es un diseño que evoluciona del clásico estilo francés, aunque en lugar de una línea marcada en la punta, el blanco lechoso se difumina suavemente desde el borde libre hacia una base rosada o nude natural.

Uñas milky ombré|Pinterest

El resultado degradado es imperceptible y mur delicado, el favorito de mayo porque hace ver el crecimiento natural de la uña menos evidente.

Milky con toques de glazed donut

Inspirado en la tendencia de la dona glaseada, es un diseño que combina la base lechosa con un ligero polvo perlado o cromado por encima.

Uñas milky glazed en tendencia en mayo|Pinterest

Este estilo lleva un brillo sutil que captura la luz del sol y da un aspecto iridiscente a las uñas.