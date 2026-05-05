10 hermosos diseños de uñas para lucir elegante en verano

La manicura es un mundo realmente amplio por lo que podemos encontrar hermosos diseños y texturas para lucir en diferentes momentos. En esta oportunidad nos vamos a centrar en los diseños de uñas para verano.

Noticias Jalisco del 4 de mayo 2026

Esta temporada sigue con los lineamientos de uñas naturales que se vean cuidadas, saludables y con un acabado luminoso. El minimalismo se apodera de la manicura por lo que te traemos los mejores diseños para que luzcas.

¿Cuáles son los mejores diseños de uñas para el verano?

Francesa decorada

La francesa es un clásico que no pasa de moda y en este caso se reinventa de manera creativa. Para el verano se utilizan decoradas, con diferentes colores y en uñas almendradas.

Uñas perladas

Luego nos encontramos con las uñas perladas que aportan elegancia y luminosidad. Además, resaltan el bronceado de quienes la usan.

Ojo de gato

Otro infaltable del verano son las uñas ojo de gato. En esta ocasión se opta por colores más alegres y que sean de la temporada como el rosa luminoso.

Uñas degradadas

Esta es una gran opción porque permite combinar varios colores en un mismo diseño, pero no recargan las manos. Es ideal para cualquier largo.

Uñas con líneas de colores

Las líneas de colores son una gran opción ya que favorecen a las manos. Si tienes las uñas cortas pues esta es una gran opción y puedes fusionar varios colores.

Butter nails

Este es un diseño que también puede ser utilizado en los pies. Es luminoso, elegante y resaltará tu tono de piel. Sin dudas, es una buena opción.

Manicura francesa clásica

La francesa clásica no puede faltar ya que favorece a las manos. Eso sí, mejor priorizar rosas muy suaves o, incluso, una base traslúcida, que embellezca nuestra uña natural.

Manicura jabón

Aquí nos encontramos con las uñas jabón que son discretas, pero elegantes. Brindan unas manos bonitas y cuidadas.

Uñas turquesas

Las uñas turquesas son una gran elección sobre todo si lo utilizas en diseño “cat eyes”. Es femenino y muy favorecedor.

Peach nails

Por último, tenemos las uñas melocotón que serán muy populares en el verano. Es un tono vibrante y llamativo que queda muy bien en un esmaltado clásico.