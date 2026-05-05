3 rutinas para tener pies suaves en temporada de sandalias

Tener los pies suaves y lindos para esta primavera-verano 2026 es un objetivo de muchas, ya que con las altas temperaturas, nuestras sandalias favoritas salen de su descanso invernal que las mantuvo meses en el armario.

Sin embargo, nuestros pies podrían no estar preparados para ellas, ya que con el calzado cerrado pueden verse más resecos, con asperezas o con los talones agrietados, características que indican una falta de hidratación.

El roce constante hace que la piel de esta zona pierda su suavidad, pero no es necesario ir a un spa para recuperarla. Hoy te compartimos algunas de las rutinas clave para que puedas presumirlos con total confianza.

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Las 3 rutinas para unos pies suaves

Shot de hidratación profunda

Esta es una rutina ideal para pies cuando están muy secos o tienen los talones agrietados. Antes de que te vayas a dormir, sumerge tus pies en agua tibia con sal de mar durante al menos 10 minutos.

Después sécalos bien y aplica una capa generosa de una crema que contenga urea, o vaselina pura. El secreto está en colocarte calcetines de algodón y dormir con ellos.

Cuando despuertes, tu piel habrá absorbido todo el producto, dejando la piel de tus pies extremadamente suave.

Las rutinas perfectas para unos pies suaves|Pexels: Bulat Khamitov

Exfoliación express bajo la regadera

Esta rutina es perfecta para quienes no tienen mucho tiempo. Solo mantén una lima de pies o una piedra pómez húmeda dentro de la regadera.

Cuano tu piel se haya abalndado mientras tomas un baño, aproximadamente 5 minutos después de entrar a la ducha, exfolia suavemente los talones y las zonas rugosas con movimientos circulares.

Al salir del baño puedes aplicar un aceite corporal sobre la piel aún húmeda para así sellar la hidratación. Hazlo al menos dos veces por semana.

Con estas 3 rutinas de pies podrás mantenerlos suaves|Pexels: Jonathan Borba

Ritual detox con aceites esenciales

Para quienes buscan además un efecto relajante tras un día de mucho caminar, esta es la rutina ideal. En un recipiente con agua tibia, añade unas gotas de aceite de árbol de té y rodajas de limón.

Remoja tus pies y usa un exfoliante de grano, como azúcar con aceite de coco, masajea bien y deja que actué para después enjuagar.