5 opciones para reemplazar el lavabo del baño por soluciones más vintage

El baño no es un punto de encuentro dentro del hogar pero no por eso debe quedar exento de sufrir modificaciones que lo embellezcan. Son muchas las tendencias en diseño de interiores que ponen la mirada sobre este rincón de la casa y que buscan darle un toque de estilo.

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Al estilo aesthetic de las últimas tendencias se suma lo vintage, un llamado a la nostalgia del ayer y que ofrece un sinfín de posibilidades para nuestro baño. El lavabo es tal vez uno de los accesorios que muchos no tienen en cuenta a la hora del diseño y la decoración del baño, pero para el cual hay alternativas muy bellas.

¿Renovar el lavabo?

Sobre el lavabo, los expertos afirman que cambiarlo es una de las reformas más sencillas y con mayor impacto, tanto a nivel funcional como estético. En el aspecto visual, el lavabo actúa como el punto focal del cuarto de baño, por lo que renovarlo actualiza por completo la atmósfera del espacio sin necesidad de una obra mayor.

En este punto, resulta interesante adoptar nuevas tendencias ya que aportan una sensación de modernidad y amplitud visual. Por otro lado, esta modificación en nuestro baño revaloriza la vivienda y transforma este espacio en un lugar mucho más cómodo, ordenado y agradable.

Ideas vintage para el baño

Para quienes buscan cambiar su lavabo convencional por una pieza vintage, diferentes expertos en diseño de interiores afirman que es una de las formas más efectivas de darle un giro absoluto y con mucha personalidad a un baño.

En este marco, la Inteligencia Artificial (Gemini) reunió las 5 opciones más creativas y con mucha estética retro para inspirarte:

El lavabo sobre mesa de máquina de coser antigua: Es un clásico que nunca falla y desborda nostalgia. Consiste en restaurar el pie de hierro forjado de una máquina de coser antigua (tipo Singer) y colocarle encima una encimera de madera tratada para la humedad o una pieza de mármol.



El toque vintage: El contraste entre la calidez de la madera, la solidez del hierro negro trabajado y un lavabo tipo bacha de cerámica blanca sobre la superficie.

Ideal para: Baños de cortesía o toilettes donde no se necesite un almacenamiento masivo.

Consola o cómoda de madera reconvertida: En lugar de un mueble de baño moderno, se utiliza una cómoda de líneas Mid-Century (años 50 o 60) o una mesita de noche provenzal. Se adapta el cajón superior para embutir las tuberías y se impermeabiliza la superficie.



El toque vintage: Conserva los tiradores originales de bronce o metal envejecido y las patas altas torneadas o tipo bambi.

Ideal para: Quienes buscan calidez y no quieren perder espacio de guardado, ya que los cajones inferiores quedan completamente funcionales.

Pileta de piedra o mármol de estilo rústico / oficio: Reemplazar el lavabo por una pieza que emule las antiguas piletas de lavar de las casas de campo o los lavabos de los talleres de oficios. Suelen ser piezas exentas, profundas y de líneas pesadas.



El toque vintage: Si la combinas con una grifería de pared en tonos cobre, bronce o latón envejecido, logras un aire industrial antiguo impecable.

Ideal para: Estilos que tiran más hacia lo rústico, el diseño shabby chic o el industrial de principios del siglo XX.

Lavabo de pie de porcelana con líneas art déco: Si prefieres no usar muebles y ganar espacio visual, los lavabos de pedestal clásicos con formas geométricas o molduras marcadas (estilo años 20 o 30) son una opción elegantísima.



El toque vintage: La porcelana blanca con relieve, combinada con un grifo bimando (con las clásicas manetas en forma de cruz con las letras Hot/Cold o C/F).

Ideal para: Baños pequeños donde se quiere mantener una estética limpia, clásica, refinada y muy nostálgica.

Palanganero de hierro o soporte de forja: Inspirado en los antiguos soportes que se usaban en los dormitorios antes de que existiera el agua corriente. Es una estructura ligera de hierro que sostiene una bacha, habitualmente de cerámica o incluso de metal enlozado (tipo cuenco de la abuela).

