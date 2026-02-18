Diseño de uñas para hombre; 4 TRUCOS que debes hacer para tener una manicura envidiable

El diseño de uñas para hombre ha tenido un crecimiento espectacular en los últimos meses no solo en México, sino en el mundo. La moda ha permitido que los varones exploren cada vez más su belleza física, por lo que es preciso que conozcas 4 trucos que debes tener en cuenta para presumir una manicura envidiable.

Si bien históricamente el diseño de uñas ha estado ligado al ámbito femenino, poco a poco los estilos han comenzado a evolucionar al grado de establecerse en ellos por igual. Dicho esto, expertos en la moda y la belleza han brindado 4 trucos que debes seguir al pie de la letra para que tu manicura luzca espectacular.

¿Qué trucos debes considerar al realizar un diseño de uñas para hombre?

Tómate el tiempo necesario para tu manicura: Tal y como ocurre con otras actividades, el diseño de uñas para hombre sugiere un tiempo específico para el estilo que desees. Por tal motivo, se recomienda que la manicura se realice un fin de semana o, bien, cuando tengas disponibilidad de tiempo y la prisa no termine contigo.

Tal y como ocurre con otras actividades, el sugiere un tiempo específico para el estilo que desees. Por tal motivo, se recomienda que la manicura se realice un fin de semana o, bien, cuando tengas disponibilidad de tiempo y la prisa no termine contigo. Limpia la zona antes de la manicura: La higiene es fundamental al momento de realizar el diseño de uñas, por lo que es preciso eliminar los gérmenes y residuos de tus manos.

Te puede interesar: ¿Cuáles son los mejores diseños de uñas al estilo K-Pop?

Presta atención a las cutículas de tus uñas : Derivado del punto anterior, resulta imprescindible que tus cutículas estén limpias, grandes y listas para trabajarse. E l diseño de uñas para hombre le brinda mucha importancia a este aspecto, por lo que debes prestar cautela con ello.

: Derivado del punto anterior, resulta imprescindible que tus cutículas estén limpias, grandes y listas para trabajarse. E le brinda mucha importancia a este aspecto, por lo que debes prestar cautela con ello. Corta las uñas: El momento más importante deriva de la forma en cómo quieres que tu manicura luzca. Ante ello, debes evitar que las uñas se claven en los laterales de tu dedo, pues esto podría generar incomodidad a mediano y largo plazo.

La importancia del estilo en la manicura varonil

Una vez cumplidos los puntos antes mencionados, es importante tener muy bien establecido el estilo que deseas darle a tus uñas, ya sea que cuentes con formas distintas en cada una o, bien, que mezcles dos o más colores para tener una experiencia única para eventos sociales o salidas con amigos.