6 ideas de uñas inspiradas en La Princesa Peach de Super Mario Galaxy: la película; son hermosas y muy femeninas

La nueva película de Super Mario Galaxy acaba de estrenarse y muchos fans están hablando de ella y sus personajes favoritos por lo que en esta ocasión te presentamos seis diseños de uñas inspirados en La Princesa Peach ideales para todos los gustos.

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Uñas en forma de almendra con puntas de color rosa: Este diseño consiste en mantener las uñas en forma de almendra, pueden ser cortas o largas. Deberás mantener las puntas rosas con brillo y añadir calcomanías de figuras de tus personajes favoritos, pueden ser los que tú desees. Por ejemplo, puedes agregar un diseño de La Princesa Peach, Yoshi en color rosa y los hongos. Juega con tu creatividad para decidir cómo los quieres integrar y en qué uña cada figura.

Uñas rosas de Princesa Peach|Crédito: Pinterest

Uñas rosas con arcoiris y uñas rosas inspiradas en Mario Bros: Te presentamos dos diseños, el primero está inspirado en el mundo de La Princesa Peach, es por eso que hay arcoiris, muchos colores pastel, brillos y figuras de diversos tonos. Puedes mantener las uñas largas para que resalten y luzcan muy femeninas. El segundo diseño está inspirado en Luigi y Mario, por lo que deberás combinar el color rojo con el verde. Puedes dibujar estrellas, la “M” o “L”, el famoso signo de interrogación encerrado en un cubo amarillo y todas las figuras que son parte de la historia de Mario Bros. Es preferible que mantengas las uñas largas para que el diseño pueda lucir y las figuras resalten y sean grandes.

Uñas de Mario Bros|Crédito: Pinterest

Uñas con efecto 3D y pedrería: Esta idea es más elaborada ya que consiste en integrar pedrería y figuras 3D. Por ejemplo, puedes añadir estrellas grandes y coronas que representen a La Princesa Peach. Es importante que no lo hagas en todas las uñas para no saturar el diseño y que las uñas logren sobresalir. Por otro lado, es preferible que que las uñas las mantengas en un tamaño largo para que cada figura se integre bien en el molde de la uña.

Uñas con personajes de Mario Bros|Crédito: Pinterest

Juega con tu creatividad para hacer cambios y las modificaciones que prefieras en los colores, formas de las uñas e incluso en los efectos y detalles de pedrería.