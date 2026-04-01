5 diseños de uñas piedra rock on para lucir en primavera

La manicura va cambiando con la temporada por lo que se va modernizando. En este 2026 todo se inclina por la sutileza y el equilibrio por lo que te traemos los mejores diseños.

En esta primavera las uñas “rock on” que se basa en las uñas efecto vidrio con agregado en gemas. Así vas a tener mucha personalidad y una manicura totalmente elegante.

¿Cuáles son los mejores diseños de uñas “rock on”?

Sin dudas las uñas con piedras se han vuelto tendencia ya que consiste en decorar las uñas con pequeñas gemas, pedrería, cristales o aplicaciones brillantes que aportan dimensión y un efecto joya.

Minimalismo con brillo sutil

Este es un look más sobrio por lo que consta de añadir varias gemas en cada uña o solo en una. Es ideal para combinar con bases translúcidas, rosadas o nude, logrando un efecto elegante, sofisticado y muy lleno de vida; pídela en una versión pequeña o mid.

Francesa con pedrería

Luego tenemos este diseño que actualiza las francesas tradicionales. Debes incorporar piedras en la línea de la punta o cerca de la cutícula. Este detalle eleva el diseño tradicional y lo convierte en algo mucho más moderno y llamativo.

Diseños coloridos y divertidos

Aquí puedes jugar con tonos y diseños vibrantes. Puedes combinar pedrería con algunas figuras como flores o corazones. Utiliza gemas de diferentes tamaños para un efecto fresco, juvenil y lleno de energía.

Uñas maximalistas (full glam)

Por último, tenemos este diseño de uñas que están decoradas completamente con pedrería. Anímate a mezclar tamaños, formas y colores para crear una manicura que no pase desapercibida.

Este estilo de manicura es ideal para quienes buscan apostar por lo individual y la creatividad en su máxima expansión, esta manicura permite jugar, experimentar y destacar.

Tienes que lograr un equilibrio para que puedas lucir de la mejor manera y que no quede sobrecargado.