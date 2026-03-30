El truco para que tu manicura casera dure más tiempo

Realizar tu manicura en casa tiene múltiples ventajas, ya que puedes disponer de cualquier momento libre para renovar tu diseño de uñas y también ahorrar lo que costaría acudir con un experto. Sin embargo, una desventaja importante es la falta de un acabado profesional y duradero.

Sin embargo, hoy te presentamos el truco infalible para que tu manicura dure mucho más tiempo y puedas lucirla como si hubieras acudido al salón de belleza. Solo debes seguir el paso a paso que te compartiremos y verás los resultados en las siguientes semanas, mientras tus uñas siguen intactas.

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El truco para que tu manicura dure mucho más

El secreto de los expertos para una manicura casera de larga duración consiste en la preparación de las uñas y del sellado. Los principales pasos a seguir para conseguir un acabado profesional son:

Preparación de la superficie

Vamos a imitar los pasos de las manicuristas profesionales y antes de realizar la manicura y aplicar el esmalte, prepararemos la superficie, ya que este es uno de los secretos que hará que dure por mucho más tiempo.

Para completar este paso pasaremos un algodón con alcohol y acetona sobre las uñas naturales, así quitaremos el exceso de grasa que estas acumulan. Así los pigmentos lograrán adherirse a la base y no habrá levantamientos.

Preparar la uña antes de aplicar el esmalte es uno de los pasos más importantes|Pexels: www.kaboompics.com

Sellar el borde libre de la uña

Es un paso frecuentemente olvidado, pero consiste únicamente en aplicar color y el top coat horizontalmente por el filo de la uña, para crear una especie de barrera que no permitirá el paso de la humedad y que impedirá que el roce diario comience a levantar el esmalte.

Aplicar esmalte en capas finas garantiza su durabilidad|Pexels: Jess Bailey Designs

Aplica por capas extra finas

Es preferible aplicar tres capas ligeras casi transparentes, dejando secar entre cada una, que solo una capa gruesa que se deje secando una sola vez. Esto debido a que el esmalte suele tomar muchas horas en secar internamente, además de que las capas gruesas sueles descascararse con más facilidad.

