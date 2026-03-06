5 diseños inteligentes de cocinas pequeñas con barra para aprovechar espacios

Con el paso de los años, los espacios en las viviendas se han ido reduciendo, pero la funcionalidad de cada una sigue siendo la misma. En el caso de las cocinas, se ha revolucionado con una barra desayunadora o multifuncional que, además de agregar estilo arquitectónico, te permite ahorrar espacios y crear estéticamente un hogar más bonito.

Por ello, aquí te decimos 5 diseños que sin duda harán de tu cocina un lugar lleno de estilo, pero sobre todo podrás aprovechar de una forma inteligente cada centímetro.

5 diseños con barra para tu cocina si es pequeña

1. Barra como eje

Este diseño, aunque con menos elementos, permite mayor jerarquía en los muebles de la cocina, pues la barra, al ser el punto de división entre la sala-comedor, le da un toque único. El cual, cuidando los colores del entorno y agregando algunos toques modernos pero minimalistas, ayudará a mantener una visión de cocina espaciosa, pero con gran estilo.

|Crédito: Pinterest

2. Barra desayunador

Si bien las barras suelen ser punto de encuentro en el desayuno, el pensarla para integrar más personas dentro de una rutina donde se pueda convivir te ayudará a tener un espacio adecuado sin perder de vista el estilo y la funcionalidad de este espacio. Los colores pueden ser cálidos y contemplar sillas altas de un lado para que tengas espacio para moverte con el fin de preparar alimentos y servir.

|Crédito: Pinterest

3. Barra para suavizar el entorno

Una barra con toque curvo te ayudará a mantener tus espacios apropiados, ya que las curvas eliminan ángulos duros y mejoran la circulación, creando percepción de fluidez y dando la percepción visual de mayor espacio. Con tonos cálidos o una combinación entre oscuros y madera será un diseño perfecto y funcional que no pierde el estilo.

|Crédito: Pinterest

4. Barra con minimalismo

Estas barras buscan crear un espacio donde el almacenamiento sea continuo, arropando elementos visuales, creando una percepción de orden y estilo. Se recomiendan colores ligeros y buscar los adornos en la funcionalidad, como elementos electrodomésticos y utensilios de cocina.

|Crédito: Pinterest

5. Luz natural como plus

Una vez teniendo tu barra multifuncional en tu cocina pequeña, busca que las paredes y muebles sean de tonos claros, pegándole al blanco, ya que estos hacen que la luz rebote, por lo que dar un toque minimalista y mucha luz puede hacer que parezca una cocina más amplia.