Estos son los 6 diseños de uñas elegantes para lucir radiante

La manicura tiene muchos estilos para ofrecer, pero sin dudas el equilibrio perfecto es aquel que ofrece sofisticación y practicidad. Este año los diseños se van a inclinar por mostrar un lujo sobrio que no necesita de aplicaciones complejas ni que dispongas de mucho tiempo.

Anette Michel posa desnuda y revela un inesperado sueño pendiente

Estas opciones son especiales porque son elegantes sin exagerar. Eleva tu look con estas ideas hermosas que te brindarán una apariencia impecable con el mínimo esfuerzo.

¿Cuáles son los mejores diseños de uñas elegantes?

Baby boomer cuadradas

Este estilo de uñas se caracteriza por ese elegante degradado entre rosa nude y blanco. Es una gran elección para lucir elegante. Recuerda que el secreto es difuminar bien el blanco y el rosa con una esponja o brocha para que el cambio de color se vea suave.

Manicura mini francés

Las uñas francesas no pasan de moda y pues aquí lo vemos claramente. Este estilo atemporal se reinventa porque en este caso las líneas son más finas. De esta manera tus manos se verán más elegantes y son sencillas.

Uñas almendradas glaseadas

La forma de uñas almendrada es una de las más elegantes y si lo combinas con este estilo pues quedarás bellísima. Las uñas glaseadas tienen un efecto perlado y brillante que es muy popular por su acabado luminoso.

Polka dolts

Los lunares son la tendencia en manicura esta temporada por lo que no te puede faltar en tus uñas. Haz combinaciones equilibradas y disfruta de un look elegante, pero con ternura.

Diseños de uñas eye cat rosa

Este estilo de uñas con efecto magnético brillante nos hace asimilarlo como el ojo de un gato. Son ideales para mujeres atrevidas y que no temen a llamar la atención con su elegancia.

Uñas francés moderno

Volvemos una vez más al estilo francés moderno que utiliza una base nude y las tradicionales líneas blancas, pero le suman algunos detalles para elevar el glamour.