6 diseños de uñas inspiradas en videojuegos que puedes llevar a la oficina, para mujeres entre 20 a 30 años

Las uñas se han vuelto un elemento único en la vida de las mujeres, haciendo lucir las manos estilizadas y dándoles un toque especial. Sin embargo, muchas mujeres jóvenes entre los 20 y 30 años buscan diseños acordes a sus gustos, pasiones o hobbies. Es por ello que en esta ocasión te traemos 6 hermosos diseños de uñas que se adaptarán a ti si eres una amante de los videojuegos, ya que están inspiradas en juegos de todas las épocas, siendo ideales para ir a la oficina, pues no son extravagantes.

Diseño de Minecraft

Estos diseños, además de demostrar que eres una conocedora de un videojuego que por décadas ha incentivado la creatividad, te dan un toque moderno y discreto. Si bien tienen elementos del videojuego, buscan ser en su mayoría sutiles, utilizando colores neutros para no ser excesivamente llamativos.

Diseño de The Legend of Zelda

Sin duda la princesa Zelda llevaría estas uñas si trabajara en la oficina, pues no solo son elegantes y discretas, también incluyen diseños referenciados a una de las sagas más grandes de los videojuegos.

Diseño de The Last of Us

Si eres más aventurera y te gustan las historias con gran drama, conmoción y peligro, este diseño en tonos neutros de The Last of Us es ideal para ti, pues no solo te da gran esencia, sino que representa el símbolo de las luciérnagas, emblemático de esta gran historia.

Diseño de Kirby

Si eres de las que juega más los clásicos, ¿qué tal unos diseños en tono rosita con uno de los personajes más tiernos y guerreros? Así es, unas hermosas uñas de Kirby son ideales para presumir en tu trabajo.

Diseño básico con referencias a consolas

Si no quieres darle foco a un solo videojuego porque son muchos los que te gustan, ¿qué tal uñas en tonos neutros con un control o los símbolos de PlayStation? Sin duda te harán lucir fantástica sin llamar demasiado la atención.