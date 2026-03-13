3 diseños de pestañas postizas ideales para párpado encapotado: te harán lucir elegante y natural

El ojo con párpado encapotado puede parecer un problema para algunas personas; sin embargo, en realidad es una característica que te hace única. Con las técnicas adecuadas de maquillaje y extensiones de pestañas, es posible resaltar su belleza natural y aportar un toque extra de feminidad. Las pestañas postizas o extensiones pueden ayudarte a darle mayor luz y expresión a tu mirada, haciendo que tus ojos se vean más abiertos, definidos y armoniosos. A continuación, conocerás tres diseños de pestañas que sin duda ayudarán a que tu ojo con párpado encapotado se vea más grande y expresivo.

1. Pelo por pelo

Las extensiones de pestañas pelo por pelo son ideales para adaptarse a la forma natural de tu ojo. Esta técnica consiste en colocar una extensión sobre cada pestaña natural, lo que permite un resultado más personalizado. Generalmente se trabajan distintos tamaños, comenzando con longitudes más cortas en el lagrimal y aumentando gradualmente hacia la parte exterior del ojo. Este efecto crea mayor profundidad y da la impresión de un ojo más grande y estilizado, sin perder naturalidad.

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2. Mink

Las pestañas estilo mink son una excelente opción para quienes buscan un acabado ligero y natural. Este tipo de extensiones se caracteriza por ser muy suaves, flexibles y poco pesadas, lo que permite que se adapten fácilmente a la forma del ojo. Gracias a su elasticidad y textura, logran un efecto delicado que abre visualmente la mirada, creando la sensación de agrandamiento del ojo sin que las pestañas se vean exageradas.

3. Efecto redondo

El diseño de pestañas con efecto redondo ayuda a enmarcar los ojos y darles mayor protagonismo. Esta técnica distribuye el volumen de forma equilibrada a lo largo de toda la línea de pestañas, logrando una apariencia más abierta y expresiva. Además, es una opción poco invasiva que se adapta muy bien al tamaño del párpado encapotado, aportando volumen sin sobrecargar la mirada.