7 diseños de uñas baby boomer para lucir original

Las uñas baby boomer se han mantenido en el tiempo debido a su elegancia y versatilidad. Esta manicura es un estilo de manicura francesa en la que no hay una marcada separación entre la punta y la base. Para poder lograrlas se utilizan dos tonos de esmalte que se difuminan con un efecto muy natural.

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En un principio solo se utilizaban en blanco y rosa, pero con el tiempo fueron surgiendo nuevas combinaciones de colores o la utilización de diferentes efectos. Para este 2026 te traemos los mejores diseños.

¿Cuáles son los diseños de uñas baby boomer?

Uñas baby boomer clásicas

Para las que prefieren lo tradicional pues pueden utilizar esta versión clásica. Realiza una base rosa y una punta blanca, que hace que te destaque por la sofisticación y quedan bien siempre.

Manicura baby boomer glaseada

El efecto glaseado es uno de los más utilizados y si lo combinas con unas baby boomer vas a obtener elegancia. Con esta técnica vas a obtener un acabado muy luminoso y ligeramente perlado que brinda profundidad.

Las uñas baby boomer con glitter

El glitter sin dudas es una manera de tener uñas con glamour y esto se eleva si lo combinas con baby boomer. Tienes que aplicarlo desde la punta e ir difumando hacia abajo.

Combina la tendencia baby boomer con el efecto swirl

El efecto swirl consta de líneas curvas y onduladas. Es una decoración original si la combinas con las baby boomer. Puedes agregar rayas en color blanco para mayor elegancia.

Uñas baby boomer en rosa

La manicura se va reinventando por lo que en este caso puedes utilizar el rosa para la punta. Puedes optar por el nude para la base consiguiendo un resultado femenino y muy delicado.

Manicura baby boomer efecto espejo

El efecto espejo es otra de las tendencias que puedes probar en tu manicura baby boomer. Se caracteriza por crear un acabado metálico que refleje la luz. Verás que se crea un contraste entre el degradado suave y el brillo intenso del acabado es de lo más original.

Uñas baby boomer en tonos pastel

Por último, tenemos los hermosos tonos pasteles. Así es que estos han llegado a sustituir al clásico blanco para crear unos degradados muy originales con los que no pasarás desapercibida.