Los 5 diseños de uñas en color azul pastel que puedes usar en la primavera 2026

El color azul pastel en los diseños de uñas siempre es una gran opción, debido a que pueden ser muy femeninas y elegantes a la vez, logrando adaptarse a cualquier evento. Además, de ser una tonalidad con la que podremos darle la bienvenida a la primavera del 2026.

Para que lo puedas lucir en tu próxima manicura, te detallaremos algunos estilos que puedes usar; seguramente te van a encantar y querrás emplearlos en repetidas ocasiones.

¿Qué diseños de uñas están a la moda?

Puedes colocar el color azul pastel uniformemente en todas las uñas, pero ahora puedes usarlo en diversos diseños de uñas, obteniendo múltiples estilos a tu alcance. Si deseas algo diferente, considera las siguientes opciones para recibir la primavera del 2026:

3D y cromado : Aplica el color sobre las uñas, agrega el estilo cromado y encima agrega ciertas líneas en 3D; puedes mejorar su aspecto con algunas perlas.

: Aplica el color sobre las uñas, agrega el estilo cromado y encima agrega ciertas líneas en 3D; puedes mejorar su aspecto con algunas perlas. Mar con efecto ‘cat eye’ : Agrega un cat eye en color azul; con ayuda de gel y un pincel, da el efecto de la marea.

: Agrega un cat eye en color azul; con ayuda de gel y un pincel, da el efecto de la marea. Pequeñas flores : En una base “cloud dancer”, vamos a dibujar unas pequeñas flores con el azul, siendo algo más discreto que puedes usar en tus manos.

: En una base “cloud dancer”, vamos a dibujar unas pequeñas flores con el azul, siendo algo más discreto que puedes usar en tus manos. Ondulaciones : Con una base en nude, encima coloca líneas onduladas en azul y blanco; coloca dos por uña.

: Con una base en nude, encima coloca líneas onduladas en azul y blanco; coloca dos por uña. Estilo Cenicienta: En 3 uñas coloca el color liso, mientras que a las otras, solamente agrega la tonalidad alrededor de la uña y decora con stickers de flores. Para hacerlo más coqueto, añade un moño blanco.

¿El azul pastel es un buen color para las uñas?

El color azul pastel es una gran opción para decorar tu manicura, debido a que es una tonalidad que le otorga un aspecto primaveral y tierno a tus manos fácilmente. Es importante que consideres qué quieres proyectar con tus manos para lucir espectacular.

Ahora que ya conoces los diseños de uñas, aprovéchalos para poder embellecer tus manos, ya sea que los apliques en una manicura corta, mediana o larga en la primavera del 2026. Recuerda que hay más opciones; busca la que mejor se adapte a tu personalidad.